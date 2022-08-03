أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية تم طرحها عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة في مدن المملكة خلال النصف الأول من العام 2022، وذلك ضمن الجهود المستمرة في تنمية الاستثمارات ورفع مستوى استدامة المدن وتنويع النشاط الاقتصادي فيها، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بحسب وكالة الانباء السعودية.



وتضمنت الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة عدد 1810 نشاطات تجارية، و328 نشاطاً صناعياً، و72 نشاطاً اجتماعيا، و34 نشاطاً بيئياً، و29 نشاطاً تعليمياً، و198 نشاطاً رياضياً وترفيهياً، و52 نشاطاً زراعياً وحيوانياً، و101 نشاط سياحي، و38 نشاطاً صحياً، و15 نشاطاً في التشييد وإدارة العقارات، و152 نشاطاً في الخدمات العامة، و118 نشاطاً مالياً، و245 نشاطاً للمركبات، و88 نشاطاً للنقل، و15 نشاطاً في الصيانة والتصليح والتركيب، و40 نشاطاً في المرافق العامة، ونشاطين في الملبوسات والمنسوجات، بالإضافة لطرح أكثر من 1700 موقع متنوع للأنشطة المؤقتة.



وتستهدف بوابة “فرص” أتمته إجراءات الاستثمار مع الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، بحيث تعمل على تسهيل ‏إجراءات الطرح والترسية والتعاقد، وتعزيز القدرة في الحصول على التقارير، ورفع ‏كفاءة وسرعة العمليات وتتبعها، كما تُمكن البوابة الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة من طرح الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة والمواقع، إضافةً إلى تمكين المستثمرين من الاطلاع على تلك الفرص واستعراض معلوماتها ومواقعها، وتقديم مقترح استثماري لدراسته وطرحه كفرصة استثمارية جديدة عبر البوابة.

وتوفر البوابة خاصية البحث عن طريق تحديد الأمانة أو البلدية، موقع الاستثمار، أو نوع النشاط، ما يساعد المستثمر على اتخاذ قرار استثماره بدقة وشفافية وفاعلية، وبأقل وقت وجهد دون تحمل عناء السفر إلى مقر الأمانات أو البلديات للتعرف على الفرص، ومساهمة المستثمرين في تنمية المدن والقرى، بما يسهل الوصول إلى الفرص الاستثمارية ذات الجدوى والفاعلية في بناء وتطوير مدن وقرى المملكة.

#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان تُتيح للتاجر المتنقل الاستفادة من الحدائق من خلال خدمة إصدار رخصة منفذ بيع داخل حديقة عبر #منصة_بلديhttps://t.co/7dkeaHMeHt https://t.co/wN9u6q43FC — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) August 3, 2022



ودعت الوزارة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي “فرص” https://furas.momra.gov.sa أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونياً، ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على الخرائط.