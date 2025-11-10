أكثر من 48,000 مطعم و20 مدينة سعودية تغطيها شراكة كيتا مع ديليفركت

شهدت الشراكة بين دليفركت وكيتا نمواً متسارعاً وتوسعاً استراتيجياً، حيث تقدم كيتا خدماتها اليوم في أكثر من 20 مدينة في المملكة، بما في ذلك الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية. وتتعاون كيتا مع أكثر من 48,000 مطعم محلي وتدعم أسطولاً ضخماً يضم أكثر من 49,000 سائق توصيل، ما يعزز مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الرقمي للمملكة. وأكدت شركة دليفركت، المزودة للحلول المتكاملة لتعزيز الإنتاجية، وشركة كيتا الدولية التابعة لمجموعة ميتوان (Meituan)، تجديد التزامهما بدعم وتسريع نمو قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية، مساهمةً بذلك في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. ويأتي هذا التأكيد بعد مرور عام كامل على إطلاق الشراكة بين كيتا ودليفركت في المملكة، والتي نجحت في تمكين أصحاب المطاعم من الاستفادة من نظام تكامل متطور لإدارة جميع طلباتهم الإلكترونية بسهولة عبر منصة واحدة موحدة. يرتكز هذا التعاون على إدارة دليفركت للاتصال بين منصة كيتا ونظام إدارة الطلبات الداخلي للمطعم (POS)، ما يسمح بدمج الطلبات مباشرة في نظام نقاط البيع وإرسال تحديثات تلقائية لحالة الطلبات، بالإضافة إلى تسهيل مزامنة وإدارة قوائم الطعام.

وفي هذا السياق، صرّح ناجي حداد، نائب الرئيس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى دليفركت: “مضى أكثر من عامين على بدء شراكتنا مع كيتا، والتي انطلقت أولاً في هونغ كونغ وامتدت لاحقاً إلى المملكة العربية السعودية، حيث تواصل نجاحها ونموها المتسارع… نساعد الشركات من مختلف الأحجام على تبسيط عمليات توصيل الطعام وتحسين كفاءتها لرفع مستوى تجربة العملاء وزيادة الإيرادات.” ويُجسد هذا الإنجاز رؤية كيتا الرامية إلى جعل خدمات توصيل الطعام أكثر سهولة وكفاءة وفائدة لكل من العملاء وشركاء المطاعم، مؤكدة بذلك التزامها طويل الأمد بالمساهمة في تطور ونمو قطاع المأكولات والمشروبات في السعودية.