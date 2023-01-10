أكثر من 4 آلاف وظيفة بـمشاريع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بأكثر من 7 مليارات ريال

تُسهم المشاريع الجديدة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم من خلال عقد الإسناد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية وتوفير أكثر من 4 آلاف وظيفة.

مجموعة مشاريع حيوية

وأعلنت الهيئة العامة للموانئ “عن وضع حجر الأساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ المُسند للشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP” بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال وفقًا لصيغة بناء وتشغيل ونقل ملكية (BOT) ، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام, بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله الزامل، وعدد من مسؤولي القطاع البحري واللوجستي.

بحضور سعادة رئيس #موانئ أ. عمر بن طلال حريري @ojhariri، انطلق حفل وضع حجر الأساس لمشروع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات في #ميناء_الملك_عبدالعزيز بالدمام المسند لـ @SaudiGlobalPort. pic.twitter.com/cufxHdLoVM — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) January 10, 2023



أهداف المشاريع

تحقيق “موانئ” استراتيجيتها لتمكين النمو الذي رسمته رؤية المملكة 2030.

رفع كفاءة الموانئ وتطوير البنية التحتية.

تطوير منظومة نقلٍ بحري مستدامةٍ ومزدهرة تدعم الطموحات الاجتماعية والاقتصادية.

ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.



وتتضمن المشاريع الجديدة تطوير الأعمال الخاصة بمحطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ ومن بينها تطوير الأرصفة وبنيتها التحتية، والمرافق الخاصة بمحطة الحاويات الأولى، وكذلك التوسع في الأرصفة وتطوير ساحة الحاويات المصاحبة بمحطة الحاويات الثانية بهدف استيعاب ومناولة السفن العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة مُخصصة لتجربة المعدات والتقنيات الحديثة قبل التطبيق العملي “Sandbox” على مساحة 3 هيكتار باستخدام أحدث التقنيات؛ التي ستعزز الجاهزية المستقبلية والكفاءة التشغيلية للميناء.

وتعمل “موانئ” على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية ضمن خطتها التطويرية بمباشرة أكثر من 160 مشروعًا خلال السنوات القادمة بميزانية تتجاوز 4 مليارات ريال منها 11 مشروعًا رائدًا تهدف إلى الارتقاء بمكانة الموانئ السعودية في مجال النقل والشحن البحري عالميًا. يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ممثلاً بمشغل محطتي الحاويات الشركة السعودية العالمية للموانئ حقق إنجازًا لافتًا خلال عام 2022م بمناولة أكثر من مليوني حاوية قياسية كأعلى رقم في تاريخه خلال عام واحد؛ بما يعزز مكانته ويؤكد مدى قدرته التشغيلية واللوجستية لمناولة مختلف أنواع وأحجام الحاويات والبضائع.