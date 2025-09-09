أكثر من 25,000 وظيفة توفرها “تيك توك”في السعودية

أظهر تقرير أصدرته منصة “تيك توك” بالتعاون مع شركة “ريدسير” للاستشارات أن المنصة أسهمت في عام 2024 بإضافة 3.9 مليار ريال للناتج المحلي السعودي وتوفير أكثر من 25 ألف وظيفة وفرصة عمل. وأفاد التقرير بأن أكثر من مليون صانع محتوى و170 ألف شركة صغيرة ومتوسطة نشطة يستخدمون المنصة في المملكة، حيث ساعدت الأدوات الإعلانية والخدمات الرقمية المقدمة من “تيك توك” على زيادة إيرادات هذه الشركات بنحو 3 مليارات ريال، وتحفيز الابتكار، وخفض تكاليف التسويق. وأوضح التقرير أن المنصة أصبحت ركيزة للاقتصاد الرقمي والإبداعي السعودي، إذ أظهرت نتائج الاستطلاعات أن 61% من الشركات شهدت تحسناً في ظهور علاماتها التجارية، فيما ألهمت “تيك توك” نحو 23% من رائدات الأعمال لبدء مشاريع جديدة. كما ساهمت المنصة في تنمية الهوية الثقافية وتعزيز مكانة المملكة عالمياً، إذ اعتبر 88% من السعوديين أنها تعزز الشعور الوطني، فيما أبدى 30% من مستخدمي التطبيق عالمياً رغبتهم في زيارة السعودية. وأكدت “تيك توك” التزامها بمواصلة دعم التحول الاقتصادي والتمكين الرقمي في المملكة، مع التركيز على توفير فرص جديدة للشركات وصناع المحتوى بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

تشجيع المستهلكين على المشاركة والإنفاق

تعمل “تيك توك” على رسم طريقة وصول السعوديين للعلامات التجارية، والتفاعل مع المحتوى، واتخاذ قرارات الشراء. ففي عام 2024، بلغ تأثير المنصة 110 مليار ريال سعودي في إنفاق المستهلكين سنوياً، وحققت فائض استهلاكي بقيمة 19 مليار ريال سعودي، مما يظهر إقبال المستخدمين على خدمات المنصة وتجربتها. ويعكس هذا التأثير الدور المتنامي للمنصة في تشكيل التجارة الحديثة، حيث يتقاطع المحتوى والمجتمع لتعزيز الطلب والولاء والابتكار بحسب بيان الشركة.