أكثر من 16.5 مليون فيديو مخالف في 5 دول بالمنطقة أزالتها تيك توك

أعلنت تيك توك أنها أزالت أكثر من 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في 5 دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025. تُظهر هذه الإحصائية حجم الجهود التي تبذلها المنصة في المنطقة لفرض سياساتها وحماية المستخدمين. وأصدرت منصة تيك توك تقريرًا مفصلًا عن جهودها في تطبيق إرشادات المجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025. وكشف التقرير عن إزالة 16.5 مليون فيديو مخالف في كل من مصر، والعراق، ولبنان، والإمارات، والمغرب. كما أوقفت تيك توك أكثر من 1.5 مليون بث مباشر في الدول المذكورة أعلاه فيما أوقفت أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف عالميًا. وأفاد التقرير أن العراق كان الأكثر إزالة للمحتوى المخالف، حيث تم حذف أكثر من 10 ملايين فيديو، بينما سجل أعلى معدل استرجاع للمحتوى بعد الاستئناف من قبل المستخدمين. أهم المشكلات التي أدت إلى إزالة المحتوى عالميًا، بحسب التقرير هي انتهاكات سياسة السلامة، وهي الفئة الأكبر في المخالفات مع تركيز كبير على المحتوى المتعلق بالأعمال غير القانونية والسلع الخاضعة للرقابة. تلا ذلك مسألة خطاب الكراهية والتحرش، وهو المحتوى الذي يُشجع على التمييز أو يستهدف الأفراد بالإساءة. وفي المرتبة الثالثة جاءت قضية انتهاكات الملكية الفكرية، يشمل ذلك انتهاك حقوق النشر والعلامات التجارية. ورابعاً جاء العُري والأنشطة الجنسية، أي مقاطع فيديو تحتوي على مواد إباحية وخامسا جاء المحتوى المُضلّل أو الزائف أو المُتلاعب.

أما القضايا التي تسببت بالحذف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، فأغلبها ارتكبت انتهاكات سياسة السلامة، تُمثل هذه الفئة، التي تشمل الأنشطة غير القانونية والسلع الخاضعة للرقابة، أعلى عدد من عمليات الإزالة. تلى ذلك المحتوى المُضلّل أو الزائف أو المُتلاعب تُعد هذه مشكلة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم إزالة عدد كبير جدًا من مقاطع الفيديو. جاء بعد ذلك العُري والأنشطة الجنسية، أي مقاطع فيديو تحتوي على مواد إباحية. كما تمت إزالة عدد كبير من مقاطع الفيديو لترويجها لخطاب الكراهية.

تشير البيانات إلى أنه على الرغم من أهمية قضايا السلامة والبريد العشوائي عالميًا، إلا أنها بارزة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُبرز تركيز المنصة على أنظمة الإزالة الاستباقية التزامها بمعالجة هذه القضايا قبل إبلاغ المستخدمين عنها.