أكثر من 15 ألف وظيفة في فنادق هيلتون في السعودية

أعلنت هيلتون عن تجاوزها محطةً بارزة تمثلت في تشغيل وتطوير أكثر من 100 فندق في المملكة العربية السعودية في خطوة ستسهم بشكل مباشر في خلق أكثر من 15,000 وظيفة جديدة عبر منشآتها المنتشرة في المدن السعودية، مع تخصيص نصف هذه الوظائف للمواطنين السعوديين. وتشغل هيلتون حالياً 21 فندقاً، ولديها 83 فندقاً آخر قيد التطوير فيما تخطط عبر 14 من علاماتها الحائزة على جوائز رائدة في قطاع الضيافة، لتطوير أكثر من 22,000 غرفة فندقية جديدة، لتعزيز المشهد الفندقي المتنامي في المملكة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل نصفها على الأقل مخصص للمواطنين السعوديين، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

دبل تري باي هيلتون بريدة

تعزّز هيلتون حضورها في منطقة القصيم من خلال دبل تري باي هيلتون بريدة، المتوقع افتتاحه في عام 2028 بالشراكة مع شركة “Abdulrahman Bin Saleh Alshetaiwi LLC”. وسيقدم الفندق 125 غرفة وجناحاً بتصاميم عصرية، إلى جانب مطعم يقدم خدماته طوال اليوم مع تراس خارجي، ومقهى في الردهة، ومركز لياقة بدنية، ومسبح خارجي. كما سيضم الفندق مساحات متعددة الاستخدامات تشمل قاعات اجتماعات وقاعة مناسبات. ويتميّز موقعه بالقرب من المؤسسات الحكومية والمعالم الثقافية مثل مركز الملك خالد الحضاري ومتحف بريدة.

سبارك باي هيلتون الدمام

في إطار توسيع محفظتها للفنادق الاقتصادية الراقية، وقّعت هيلتون اتفاقية مع “Medokhil Group” لتطوير سبارك باي هيلتون الدمام. يقع الفندق على طريق الملك فهد، ويضم 160 غرفة مريحة مع سهولة الوصول إلى أهم مراكز الأعمال والتسوق، بما في ذلك مجمع ابن خلدون بلازا. وسيقدم الفندق خدمات مميزة، بالإضافة إلى ردهات مشرقة وغرف ضيوف مريحة، مع وجبة إفطار مجانية.

اتفاقيات وتطويرات إضافية قيد التنفيذ

تواصل هيلتون توسيع حضورها في قطاع الضيافة عبر المملكة، بما في ذلك الظهور الأول لعلامتها الاقتصادية الراقية سبارك باي هيلتون مكة العزيزية العام المقبل، فضلاً عن إطلاق أول مجموعة فنادق تابستري في المملكة مع فندق ديار أجوى – مجموعة فنادق تابستري باي هيلتون في المدينة المنورة والمقرر افتتاحه لاحقاً هذا العام. ويأتي تطوير كلا المشروعين بالشراكة مع مجموعة المصباح، أحد الشركاء الاستراتيجيين لهيلتون في المملكة.

كما تشمل الاتفاقيات الجديدة شقق مجموعة كوريو باي هيلتون الفندقية في الرياض ضمن مشروع “عين أُسس”، إضافة إلى منتجعين يحملان العلامة نفسها في الأحساء ضمن شراكة هيلتون مع شركة دان. وتواصل هيلتون أيضاً تعزيز حضور علاماتها متكاملة الخدمات والموجهة للأعمال من خلال مشاريع جديدة في جدة والمدينة المنورة وجازان.

تمثل هذه الخطوة الجديدة استمراراً لمسيرة هيلتون في دعم رؤية السعودية 2030، وتعزيز حضور الضيافة الفاخرة والمبتكرة في المملكة، حيث تُشغل المجموعة حالياً 21 فندقاً مع 83 فندقاً آخر قيد التطوير.