السماء مزدحمة.. أكثر من 134 ألف رحلة جوية في يوم واحد

كشفت بيانات صادرة عن موقع “Flightradar24” المتخصص برصد حركة الطيران في الأجواء أن مجموع رحلات الطيران التجارية بلغ 134386 رحلة يوم الخميس الماضي الموافق 6 تموز/يوليو، ليكون ذلك اليوم الأكثر ازدحاماً في السماء عن رصد أكبر عدد من الرحلات الجوية التجارية منذ انطلاق الموقع في 2007.

و”Flightradar24″‏ هو موقع ويب تم إنشاؤه في عام 2007 من قبل شركة سويدية، ويعتمد الموقع في تتبعه للحركة في الأجواء على تجميع البيانات المتاحة من العديد من المصادر، بما في ذلك إشارات الإقلاع والهبوط للطائرات وبيانات الرادارات المصرح بها، ولا يشمل ذلك الحركة الجوية الحساسة التي تتضمن رحلات للطائرات عسكرية.

وأفاد الموقع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “يوم الخميس كان الأكثر ازدحاما للطيران التجاري الذي قمنا بتتبعه على الإطلاق، 134386 رحلة طيران تحلق حول العالم فى 24 ساعة في 6 يوليو.. والجمعة سيكون يومًا مزدحمًا آخر… أكثر من 20000 رحلة جوية في الوقت الحالي”.

يذكر أن شركات الطيران التجارية، تتوقع نقل 4.35 مليار راكب حول العالم هذه العام، وهو عدد قريب من ذاك القياسي المسجّل في 2019 قبل انتشار كوفيد.

وأفاد اتحاد “إياتا”، أن هذا التعافي في حركة النقل الجوي الذي يأتي خصوصا بفضل إعادة الصين فتح حدودها، مما سيدر أرباحا على شركات الطيران إذ يتوقع أن يصل صافي أرباحها إلى 9.8 مليارات دولار هذا العام.

وأفاد اتحاد “إياتا”، أن هذا التعافي في حركة النقل الجوي الذي يأتي خصوصا بفضل إعادة الصين فتح حدودها، مما سيدر أرباحا على شركات الطيران إذ يتوقع أن يصل صافي أرباحها إلى 9.8 مليارات دولار هذا العام.