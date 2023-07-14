تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب (130.635) حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبَّأةً في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من حبوب “الكبتاجون” مُخبَّأةً في علب تحتوي على جبن مغطى بالزعتر”، وذلك بإخفائها داخل قطع الجبن.

وأفادت بأنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مُستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تمّ القبض عليهما وهما شخصان.

وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

#ارقد_وآمن | جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب أكثر من 130 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في علب تحتوي على جبن مغطى بالزعتر"، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وهما شخصان.

?| https://t.co/brI2ct465H#زاتكا pic.twitter.com/BATumNaJlq — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) July 14, 2023