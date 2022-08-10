أكثر من 13 مليار ريال سعودي قيمة الأصول المدارة للخير كابيتال

نجحت شركة الخير كابيتال السعودية بترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل 10 مؤسسات مالية في المملكة العربية السعودية على مستوى حجم الأصول المدارة من بين 72 مؤسسة متخصصة في هذا المجال. وجاء ذلك ضمن تقرير مؤسسات السوق المالية الصادر عن هيئة السوق المالية، إذ بلغت قيمة الأصول المدارة للشركة في الربع الأول من العام الجاري 13.42 مليار ريال سعودي، وبنسبة زيادة 34.6% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وذلك حسب ما جاء في التقرير الثامن عشر لمؤسسات السوق المالية للربع الأول من العام 2022.

وتأسست شركة “الخير كابيتال” في عام 2009 كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المالية والإستثمارية وتتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة الأصول، والمصرفية الإستثمارية والإستثمارات البديلة، وحققت الشركة منذ تأسيسها وتيرة نمو لافتة ونجحت بخلق قيمة استثنائية وتقديم حلول مصممة حسب الطلب ومتوافقة من أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء والمساهمين على حد سواء. وتركز الشركة على إثراء محفظة منتجاتها وتوسيعها لتغطي أسواق النقد والإستثمارات البديلة منها الصناديق العقارية وصناديق الملكيات الخاصة وذلك لمنح العملاء مجموعة متنوعة من الخيارات المالية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد عبدالله الشلاش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي على ريادة شركة الخير كابيتال في تقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستشهداً بحصول الخير كابيتال السعودية مؤخراً على المرتبة العاشرة ضمن قائمة اكبر 10 مؤسسات مالية الصادرة من قبل مجلة فوربس في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يؤكد سجلها الحافل بالنجاح وتميزها التشغيلي اللافت ضمن مختلف المنتجات ضمن محفظتها.

وأضاف: “نجحنا بتحقيق إنجازات متفوقة رسخت مكانتنا الريادية بين مؤسسات السوق المالية، كما اكد أن الخير كابيتال ستبذل أقصى جهدها للمضي قدماً في مسيرتها المكللة بالإنجاز لتضع في متناول العملاء والمستثمرين خدمات مالية واستثمارية تدعم النمو والازدهار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية لتكون رائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في منطقة الخليج العربي مع مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات الأكثر تميزاً ضمن فئتها”.

تجدر الإشارة إلى أن الخير كابيتال قدمت مؤخراً دعمها كمستشار مالي ومتعهد للتغطية لاثنتين من الشركات السعودية وذلك عبر طرح أسهم حقوق أولوية. والشركة الأولى هي الشركة السعودية للصادرات الصناعية لزيادة رأس مالها بقيمة 172.8 مليون ريال سعودي. والشركة الثانية هي أمانة للتأمين التعاوني لزيادة رأس مالها عبر طرح بقيمة 300 مليون ريال سعودي،

وتقدم الخير كابيتال عدداً من المنتجات الرئيسية من بينها إدارة الأصول، وخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة المالية والحفظ. وتهدف عبر هذه المنتجات إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة للخدمات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج العربي ، مع الحرص التام على تقديم الخدمات والمنتجات وفق أعلى مستويات التميز والنزاهة.