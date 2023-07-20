أعلنت وزارة التعليم فتح التقديم على 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023 اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً موعداً لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، فيما ينتهي يوم الأحد 1445/1/12 الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

وأكدت أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية، داعية إلى الاطلاع على التخصصات المتاحة من خلال زيارة بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني:​​ https://www.moe.gov.sa/ar/hr/Pages/default.aspx.

وأكدت «التعليم» أن الهدف من إتاحة 11,551 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في إدارات التعليم للجنسين على رتبة «معلم ممارس» للعام الدراسي 1445 يتمثل في: توفير الكفاءات التعليمية العلمية لتحقيق المستهدفات الوطنية والأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم، الإسهام في المشاريع التطويرية للمسارات التخصصية للمرحلة الثانوية والاستمرار في تحسين وتجويد نواتج التعلم المعرفية والمهارية، تعزيز كفاءة مخرجات التعليم وصولاً إلى التنافسية العالمية.

وكشفت أن متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية هي: أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية، الحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص، تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم، معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج، منوهة إلى أن معايير المفاضلة للتقديم على الوظائف التعليمية كالتالي: 40% لدرجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي، و20% لدرجة اختبار الرخصة المهنية العام، و20% للمعدل التراكمي، و20% لأقدمية التخرج.

وأوضحت وزارة التعليم أن آلية التقديم على الوظائف التعليمية كالتالي: الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها، وفي حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين.

وشددت على أن تحديد الرغبة في الدخول للإعلان يتم من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، مشيرة إلى أن تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) يكون من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة، فيما أكدت أن على (المتقدم/ــة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقاً للمفاضلة.

وبيّنت وزارة التعليم أن الوظائف التعليمية الشاغرة موزعة على 47 إدارة تعليم مستهدفة، هي: الرياض، الأفلاج، البكيرية، الخرج، الدوادمي، الرس، الزلفي، العُلا، الغاط، ألقريات، القنفذة، القويعية، الليث، المجمعة، المخواة، المذنب، المهد، النماص، بيشة، عسير، حفر الباطن، رجال ألمع، سراة عبيدة، شرورة، شقراء، صبيا، ظهران الجنوب، عفيف، عنيزة، محايل عسير، وادي الدواسر، ينبع، حوطة بني تميم والحريق، الشرقية، الأحساء، الطائف، جدة، الباحة، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، تبوك، جازان، حائل، مكة المكرمة، نجران.