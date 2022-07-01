أكثر من نصف مليار ريال صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول

ارتفعت صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 4.8% في القيمة ما يتجاوز 552 مليون ريال مقارنة بالمدة نفسها من العام 2021. كما صدرت إلى أكثر من 113 دولة حول العالم وحققت معدل نمو سنوي بنسبة 13% خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.

وارتفعت نسبة زيادة قيمة صادرات التمور 110% منذ عام 2016. ويعمل المركز الوطني للنخيل والتمور على رفع جودة التمور السعودية، وذلك من خلال تطبيق المواصفات القياسية للتمور السعودية والمعايير المتطلبة للتصدير في الدول المستهدفة وتمكين الشركات الرائدة من التصدير؛ بهدف فتح منافذ تسويقية جديدة، بالإضافة للمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، إذ شارك المركز في أكثر من 30 معرضًا دوليًا بهدف التعريف بالتمور السعودية ومنتجاتها التحويلية.

يذكر أن المملكة مؤخرًا احتلت المرتبة الأولى (عالمياً) في صادرات التمور من حيث القيمة لعام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور 1.215 مليار ريال. ويأتي هذا الإنجاز بناءً على الجهود التكاملية والمتواصلة مع الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومصنعي ومنتجي التمور التي تسخر جميع إمكاناتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع صادرات المملكة غير النفطية.