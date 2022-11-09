أكثر من مليوني وظيفة للسعوديين بحلول 2030 بفضل الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنيـــة للصناعـــة والتي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنها ستؤمن وظائف تزيد عن مليوني وظيفة للسعوديين.

وتعد هذه الاستراتيجية كما بينتها وثيقة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمثابـــة خارطـــة طريـــق شـــاملة، تُســـهم في تسريـــع وتــيـرة التطـــور الصنـــاعي في المملكـــة وتنويعـــه، بطريقـــة فريـــدة وهادفـــة بذلـــك إلى تحقيـــق رؤيتهـــا وهي ومســـتدام، يقـــوده اقتصـــاد صنـــاعي ٍّ مـــرن وتنافسي يؤمن الاســـتثمار في مجـــالات البحـــث والتطويـــر والابتـــكار، وخلـــق وظائـــف نوعيـــة للســـعوديين.

ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة بحسب وكالة الأنباء السعودية.

معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية يدشن مبادرة "مصانع المستقبل" والمعرض المصاحب لها pic.twitter.com/tRNyVZrzrm — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) October 19, 2022