أكثر من مليار دولار تبخرت من حسابات عملاء منصة إ ف إكس والبيت الأبيض يطالب بتشديد القيود على العملات المشفرة

تلاشى أكثر من مليار دولار من أموال العملاء من بورصة العملات المشفرة المنهارة “إف تي اكس” ، كما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة، في الوقت الذي قال فيه البيت الأبيض إنه كان يراقب عن كثب انهيار إمبراطورية الأصول الرقمية “إف تي اكس” ، مشيراً إلى إعلان إفلاسها كدليل على أن قطاع العملات الرقمية يتطلب قواعد تنظيمية قوية.

تحويل 10 مليارات دولار سراً

وقالت المصادر لرويترز إن:

مؤسس البورصة سام بنكمان فرايد حوّل سراً 10 مليارات دولار من أموال العملاء من “إف تي اكس ” إلى شركة “ألاميدا ريسيرتش” التجارية التابعة لبنكمان فرايد.

نسبة كبيرة من هذا المجموع قد اختفت منذ ذلك الحين.

قدر أحد المصادر المبلغ المفقود بنحو 1,7 مليار دولار.

قال مصدر آخر إن الفجوة تتراوح بين مليار دولار وملياري دولار.

تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة بالتحقيق فيما إذا كانت “إف تي اكس” قد أساءت التعامل مع أموال العملاء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

الثغرة المالية

وتم الكشف عن الثغرة المالية في السجلات التي قدمها بنكمان فرايد مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين يوم الأحد الماضي، وفقاً للمصادر. وقدمت السجلات وصفاً محدثاً للوضع في ذلك الوقت. وشغل مصدران مناصب رفيعة في “إف تي اكس” حتى هذا الأسبوع ، وقالا إنه تم إطلاعهما على الشؤون المالية للشركة من قبل كبار الموظفين.

البيت الأبيض

وقال البيت الأبيض إنه كان يراقب عن كثب انهيار إمبراطورية الأصول الرقمية “إف تي اكس” ، مشيراً إلى إعلان إفلاسها كدليل على أن قطاع العملات الرقمية يتطلب قواعد تنظيمية قوية. وقال مسؤول في الإدارة إن البيت الأبيض ووكالات أخرى تراقب الوضع، مضيفاً أن الأمريكيين يخاطرون بالتعرض للأذى دون الإشراف المناسب على العملات المشفرة.

وأكد ملف الإفلاس الذي تقدمت به يوم الجمعة شركة “ألاميدا ريسيرتش”والشركات ذات الصلة – بما في ذلك FTX.com و “إف تي اكس أمريكا” هذه المخاوف، وفقاً للمسؤول في البيت الأبيض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

ضربة لصناعة العملات المشفرة

وقد وجه انهيار “إف تي اكس”، التي تعتبر بين أكبر البورصات في العالم للأصول الرقمية، ضربة أخرى لصناعة العملات المشفرة :

شهدت تداولات العملات المشفرة تقلبات شديدة وإفلاس شركات أخرى رفيعة المستوى، بما في ذلك “فوياجير ديجيتال” و”سلسيوس نتورك”.

أبلغت “في تي اكس” وحدها عن أكثر من 5 ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم وتداولات في العملات الرقمية تجاوزت 700 مليار دولار العام الماضي، وتفاخرت بتأييد المشاهير رفيعي المستوى.