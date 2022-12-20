أكثر من تريليون دولار: الإمارات والسعودية الأكثر مساهمة في حجم التجارة الخارجية لدول التعاون الخليجي

تسارعت وتيرة النمو في حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 36.4 في المائة.

ووصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس – بدون حساب التجارة البينية بينهم- إلى نحو 1146.5 مليار دولار لعام 2021 مقارنة بـ840.7 مليار دولار في عام 2020.

بيانات المركز الإحصائي الخليجي

أظهرت البيانات الإحصائية أن نحو ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس من إسهامات الإمارات والسعودية.

سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال عام 2021 ما قيمته 668.6 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 52.5 في المئة مقارنة بعام 2020.

بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال عام 2021، ما قيمته 564.4 مليار دولار بارتفاع مقداره 57.2 في المئة مقارنة بعام 2020.

بلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار خلال عام 2021، بارتفاع مقداره 30.9 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

سجل إجمالي الواردات السلعية ارتفاعًا بنسبة 18.8 في المئة مقارنة بعام 2020 لتبلغ ما قيمته 478 مليار دولار خلال عام 2021.

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 423.9 في المئة ليصل إلى 190.6 مليـار دولار في عام 2021 مقارنة بـ36.4 مليار دولار لعام 2020.

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أبرز الصادرات

شكل النفط ومنتجاته نسبة 73.7 في المئة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ، ليبلغ نحو 415.9 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنة بـ252.2 مليار دولار لعام 2020، بمعدل نمو بلغ 64.9 في المئة.

جاء البلاستك ومصنوعاته في المركز الثاني بنسبة 5.9 في المئة.

الذهب والأحجار الكريمة في المركز الثالث بنسبة نمو 5.4 في المئة.

المنتجات الكيماوية العضوية بنمو بلغ 3.2 في المئة.

الألمنيوم ومصنوعاته بارتفاع قدره 2.9 في المئة من قيمة الصادرات الوطنية السلعية لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.

أهم الواردات

استأثر الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 16.2 % من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في عام 2021، أي ما يقارب 77.2 مليار دولار، وبارتفاع بلغت نسبته 46.0 %، مقارنة بعام 2020.

الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.2 %

الآلات والمعدات الآلية 11.6 %.

السيارات والعربات وأجزاؤها 9 %

منتجات الصيدلة 3.4 %، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.

أبرز الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث الصادرات

احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث إجمالي الصادرات السلعية؛ حيث شكلت ما نسبته 19.5 % من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2021، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 130.6 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ71 مليار دولار في عام 2020، بنسبة نمو بلغت 83.9 في المئة.

احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 13.9 %.

اليابان 11.5 %

كوريا الجنوبية 5.9 %.

وتشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.

أبرز الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث الواردات

الصين احتلت المرتبة الأولى بنسبة 20.6 %، بنحو 98.3 مليار دولار لعام 2021، مقارنة بـ77.2 مليار دولار في عام 2020 مسجلة ارتفاع بنسبة 27.3 في المئة.

الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 8.6 %.

الهند 7.5 %

اليابان 4.6 %.

ألمانيا 4.2 %،.