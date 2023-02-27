أكثر المهارات والوظائف طلباً في الإمارات

كشف مؤشر فرص العمل الذي أجراه بيت.كوم، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق, أن أكثر من ثلثي أصحاب العمل (67٪) في دولة الإمارات يخططون لتعيين موظفين جدد خلال عام 2023. ومن المثير للاهتمام أن معظم الشركات في الدولة تبحث عن مهارات تواصل جيدة باللغتين الإنجليزية والعربية (48٪)، وإمكانية العمل تحت الضغط (43٪)، بالإضافة إلى القدرة على العمل ضمن فريق (42٪)، عند اختيار المرشّحين.

يتم إصدار هذا المؤشر مرتين سنوياً، وهو عبارة عن دراسة متعمقة تهدف إلى قياس مدى توفر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة. كما يسلّط الضوء على توّجهات سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً.

وتعليقاً على الاستبيان، قالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: “أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركزاً للشركات الناشئة والمتنامية، حيث تقدم فرصاً مهنية متنوعة لأولئك الذين يتطلعون إلى دخول أسواق جديدة. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز جاذبية المنطقة للباحثين عن وظائف من جميع أنحاء العالم. ويساعد مؤشر فرص العمل نصف السنوي في تمكين أصحاب العمل من التواصل مع أفضل الكفاءات العالمية، عبر تزويدهم بإحصائيات وبيانات متعمقة حول سوق العمل، مما يؤدي إلى تعزيز مجال التوظيف وتوفير الفرص لآلاف الباحثين عن عمل في المنطقة”.

الوظائف والمؤهلات الأكثر طلباً

تعتبر وظائف تنفيذي المبيعات (21٪) ومدير المبيعات (15٪) وتنفيذي التسويق (15٪) أكثر الأدوار طلباً في دولة الإمارات، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المثير للاهتمام أن حوالي ثلث المجيبين (31٪) يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرات إدارية، بينما قال 34٪ أنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، في حين يبحث 26٪ عن مرشحين من ذوي الخبرة المتوسطة.

وتعتبر شهادات إدارة الأعمال (22٪) وعلم الحاسوب (19٪) وتكنولوجيا المعلومات (18٪) المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات.

القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات

برزت قطاعات العقارات/البناء/التطوير العقاري (29٪)، وتكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (27٪)، والخدمات المصرفية/المالية (26٪)، كأكثر القطاعات جذباً واحتفاظاً بالكفاءات في الإمارات. من ناحية أخرى، يعتبر قطاع الخدمات المصرفية/المالية الأكثر جذباً للكفاءات المحلية (32٪).

اتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيما يتعلق باتجاهات التوظيف حسب القطاعات، تصدر قطاع التجارة/التجزئة (87٪) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف خلال العام المقبل، يليه استشارات الأعمال/إدارة الأعمال/الاستشارات الإدارية (85٪)، والنفط والغاز والبتروكيماويات (76٪).

وتبدو أجواء التوظيف إيجابية بالنسبة للباحثين عن عمل على المدى القصير أيضاً، مع تصدر قطاعات استشارات الأعمال/إدارة الأعمال/الاستشارات الإدارية (79٪) والموارد البشرية (68٪) والنفط والغاز والبتروكيماويات (63٪)، قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف.

من جهته، قال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: “يوفر مؤشر فرص العمل بيانات متعمقة حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحليل اتجاهات التوظيف في المنطقة، حيث تفضل الشركات توظيف الكفاءات المحلية والاستثمار في فرص التطوير طويلة المدى للقوى العاملة على المستوى الإقليمي. وقد أدى ذلك إلى التركيز بشكل أكبر على الكفاءة في اللغتين العربية والإنجليزية، باعتبارها أهم مهارة بالنسبة لأصحاب العمل في القطاع الخاص، حيث تعزز فرص المرشّحين في الحصول على الوظيفة المثالية. وتوفر مؤشرات واتجاهات السوق الحالية في المنطقة، فرصة استثنائية لأصحاب العمل وخبراء الموارد البشرية لمواءمة جهود التوظيف بشكل أفضل مع مؤهلات الباحثين عن عمل”.

تم جمع بيانات مؤشر فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 30 نوفمبر 2022 وحتى 18 يناير 2023، بمشاركة 1,014 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.