جنى أكبر عشرة ملاك أفراد في الأسهم السعودية نحو 1.78 مليار ريال (475 مليون دولار) عوائد نقدية نظير استثماراتهم خلال العام 2022 بمتوسط عائد 2 بالمئة.

وأظهر تقرير مطول لصحيفة “الاقتصادية” السعودية أن قيمة ملكية أكبر عشرة ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية بلغ نحو 89.77 مليار ريال (نحو 24 مليار ريال).

وأكبر عشرة ملاك أفراد في الأسهم السعودية بحسب الترتيب هم الدكتور سليمان الحبيب (مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية)، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (شركة المملكة القابضة)، وخالد الراجحي (بنك البلاد، شركة الإسمنت العربية)، ومحمد السبيعي (شركة المواساة للخدمات الطبية)، وناصر السبيعي (شركة المواساة للخدمات الطبية)، وسليمان السليم (شركة المواساة للخدمات الطبية)، وحمد الصقري (وقت اللياقة)، وعبد الرحمن الراجحي (بنك البلاد)، وسليمان السيف (السيف غاليري)، وحكمت الزعيم (مجموعة كابلات الرياض).

الوليد بن طلال

على الرغم من تصدر الدكتور سليمان الحبيب قائمة أكبر عشرة ملاك أفراد إلا أن الأمير الوليد بن طلال حصل على أعلى توزيعات نقدية في القائمة لتبلغ توزيعاته النقدية 854.5 مليون ريال بعد إعلان شركة المملكة القابضة عن توزيعات بواقع 28 هللة للسهم الواحد وبعائد يمثل نحو 3.3 بالمئة.

وحققت شركة المملكة القابضة في 2022 أرباحاً قياسية بحسب البيانات المتوافرة منذ 2005، حيث حققت 6.96 مليار ريال بنمو 5.8 مرة عن 2021، وذلك بسبب “مكاسب من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة، بالإضافة إلى الارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى”.

الدكتور سليمان الحبيب

جاء الدكتور سليمان الحبيب، ثانياً، بعد إعلان مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبيّة عن توزيعات نقدية تقدر بنحو 3.48 ريال للسهم، حيث مثلت حصته 487.6 مليون ريال، ليبلغ العائد النقدي للتوزيعات نحو 1.2 بالمئة.

وحققت المجموعة أرباحاً قياسية في 2022، ما أعطاها مرونة في زيادة التوزيعات المقدمة لمستثمريها، إذ نمت الأرباح نحو 20 بالمئة لتصل إلى 1.65 مليار ريال.

خالد الراجحي

جاء خالد الراجحي الذي يمتلك أسهماً في بنك البلاد -أصغر بنوك المملكة- وكذلك شركة الإسمنت العربية ثالثاً؛ حيث حصل على توزيعات نقدية بواقع 78.8 مليون ريال، منها 44.55 مليون ريال نصيبه من توزيعات البنك، ونحو 34.21 مليون ريال من خلال توزيعات شركة الإسمنت.

حمد الصقري

حل حمد الصقري الذي يملك أسهماً مباشرة في شركة لجام للرياضة المالكة والمشغلة لسلسلة مراكز وقت اللياقة رابعاً بنسبة 51.11 بالمئة، وحصل على توزيعات نقدية بلغت 70.95 مليون ريال بعائد يقدر بنحو 2.4 بالمئة.

ملاك شركة المواساة

جاء بعد ذلك ملاك شركة المواساة للخدمات الطبية وهم محمد السبيعي، ناصر السبيعي، سليمان السليم، بعدما حصلوا على توزيعات نقدية تقدر بنحو 52.5 مليون ريال لكل منهم، وذلك بعد إعلان الشركة توزيعات نقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد بعائد نقدي يقدر بـ 1.2 بالمئة.

وحققت شركة المواساة أرباحاً قياسية في 2022 إذ بلغت 599 مليون ريال بنسبة نمو 9.5 بالمئة لتستمر الشركة في زيادة توزيعاتها السنوية للمستثمرين للعام السابع على التوالي.

حكمت الزعيم

حل حكمت الزعيم ثامناً بنحو 50.5 مليون ريال عبر امتلاك أسهم في مجموعة كابلات الرياض التي أوصت بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن 2022.

سليمان السيف

جاء سليمان السيف تاسعاً وحصل على توزيعات نقدية بقيمة 43.75 مليون ريال من خلال أسهمه في السيف غاليري.

عبدالرحمن الراجحي

جاء عبدالرحمن الراجحي عاشراً بعد حصوله على توزيعات بقيمة 33.35 مليون ريال من خلال حصته في بنك البلاد.