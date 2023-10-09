أكبر 10 شركات بالعالم.. القيمة السوقية

بلغت القيمة السوقية لـ أكبر 10 شركات في العالم، أكثر من 14.334 تريليون دولار، وذلك حسب أسعار الأسهم في تعاملات الاثنين بالبورصات العالمية.

الشركات الأميركية تهيمن على قائمة أكبر 10 شركات

وكان للشركات الأمريكية نصيب الأسد من عدد الشركات بقائمة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث بلغ عددها بالقائمة 9 شركات، فيما حلت أكبر شركة نفط بالعالم “أرامكو السعودية”، بالترتيب الثالث بالقائمة.

واستحوذ عمالقة قطاع التكنولوجيا بأمريكا على 60% من قائمة أكبر 10 شركات في العالم، أى 6 شركات تعمل في تصنيع الهواتف والبرمجيات ومحركات البحث و التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، ومعالجات الرسومات “GPU” للحاسب الآلي، وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

فيما كان نصيب قطاع النفط من قائمة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، شركة واحدة، وقطاع السيارات شركة واحدة، وقطاع الخدمات المالية، شركة واحدة، وقطاع الأودية شركة واحدة بالقائمة.

ورصد “أريبيان بزنس“، قائمة أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية:

أبل Apple

حلت شركة “أبل” بالمرتبة الأولى بقائمة أكبر الشركات في العالم، بقيمة سوقية بلغت 2.723 تريليون دولار، بقيمة للسهم 174.22 دولار.

و”أبل”، هي شركة تقنية أمريكية، متخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، مثل الهواتف، وملحقاتها، والبرامج والخدمات عبر الإنترنت ومقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

مايكروسوفت Microsoft

بحسب بيانات موقع ” كمبينز ماركت كوب”، الذي يقوم بترتيب الشركات يومياً حسب القيمة السوقية، حلت شركة مايكروسوفت، في المركز الثاني بقائمة أكبر الشركات في العالم، بقيمة سوقية بلغت 2.385 تريليون دولار، بقيمة للسهم 321.09 دولار.

و”مايكروسوفت”، هي ‏شركة أمريكية تعمل في مجال تقنيات الحاسوب، وهي أكبر مصنع للبرمجيات في العالم، وهي تطوّر، وتصنِّع، وترخِّص مدى واسعا من البرمجيات للأجهزة الحاسوبيّة.

أرامكو Aramco

فيما جاءت بالمرتبة الثالثة بقائمة أكبر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية عملاقة النفط أرامكو السعودية، بنحو 2.213 تريليون دولار، بقيمة للسهم 9.15 دولار.

وأرامكو السعودية، اسمها رسميا شركة الزيت العربية السعودية، هي أكبر شركة نفط في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في الظهران، وتمتلك أكبر احتياطي نفط خام مثبت في العالم، وأكبر انتاج يومي من النفط.

ألفابت Alphabet

وجاءت بالمرتبة الرابعة بقائمة أكبر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية شركة “ألفابت” الشركة الأم لشركة “غوغل”، بنحو 1.696 تريليون دولار، بقيمة للسهم 135.13 دولار.

وشركة “ألفابت”، هي شركة أمريكية تم تأسيسها في أغسطس 2015 من خلال إعادة هيكلة شركة Google ويقع مقرها الرئيسي في ماونتن فيو في كاليفورنيا.

وتعد هي الشركة القابضة لشركة “غوغل”، ومجموعة من الشركات الأخرى التي كانت تابعة لها من ضمنها: Wings، وCalico، وBoston Dynamics، ومختبرات غوغل.

أمازون Amazon

وحلت بالمرتبة الخامسة بالقائمة، شركة أمازون بقيمة سوقية بلغت 1.345 تريليون دولار، بقيمة للسهم 130.39 دولار.

وشركة أمازون، هي شركة أمريكية تمتلك موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية تأسس في 5 يوليو 1994، من قبل جيف بيزوس، ويقع مقرها في سياتل واشنطن.

وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات، والقيمة السوقية.

إنفيديا NVIDIA

تبعتها في القائمة بالمرتبة السادسة، شركة “نفيديا”، بقيمة سوقية، بنحو 1.113 تريليون دولار، بقيمة للسهم 451 دولار. و”نفيديا‏، هي شركة أمريكية تعتبر من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات “GPU” (كروت الشاشة)، وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكمبيوتر، وأنظمة ألعاب الفيديو، ويقع مقرها في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

تسلا Tesla

فيما احتلت شركة “تسلا” المرتبة السابعة من حيث قائمة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 805.40 مليار دولار، بقيمة للسهم 253.75 دولار.

و”تسلا”، هي شركة أمريكية تقع في كاليفورنيا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائيّة للقطارات الكهربائية.

وجاءت شركة ميتا بلاتفورمز (فيسبوك)، في المرتبة الثامنة بالقائمة، بقيمة 789.34 مليار دولار، بقيمة 306.76 للسهم دولار.

وشركة “ميتا بلاتفورمز”، تمارس النشاط التجاري باسم “ميتا”، والمعروفة سابقًا باسم شركة “فيسبوك”، وهي شركة أمريكية مقرها في مينلو بارك، كاليفورنيا، وتمتلك الشركة تطبيقات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، و إنستغرام، وواتساب، ومسنجر، و ثريدز، من بين منتجات، وخدمات أخرى.

بيركشير هاثاواي Berkshire Hathaway

تلتها شركة بيركشير هاثاواي، في المرتبة التاسعة بقيمة سوقية بلغت نحو 757.53 مليار دولار، بقيمة للسهم 347.34 دولار.

و”بيركشاير هاثاواي”، هي شركة قابضة تعمل في الخدمات المالية، ومقرها الرئيسي في أوماها، نبراسكا، الولايات المتحدة، وهي تشرف وتدير عددا من الشركات الفرعية.

وارن بافيت هو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، وكان يركز على الاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم، ولكن في الآونة الأخيرة استحوذ على شركات بالكامل.

و”بيركشاير هاثاواي”، تمتلك مجموعة متنوعة من الأعمال التجارية بما في ذلك صناعة الحلويات، وتجارة التجزئة، والسكك الحديدية، والعديد من مرافق الكهرباء والغاز الإقليمية، وغيرها.

إيلي ليلي وشركاءه Eli Lilly and Company

وحلت في المرتبة العاشرة والأخيرة بقائمة أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية شركة “إيلي ليلي وشركاءه”، بنحو 507.39 مليار دولار، بقيمة 534.50 للسهم دولار.

وشركة “إيلي ليلي وشركاءه”، هي شركة دواء أمريكية عالمية، يقع مقرها الرئيسي في إنديانابوليس بولاية إنديانا في الولايات المتحدة، كما تمتلك الشركة أيضا مكاتب في بورتوريكو، وكذلك في 17 بلد أخر، وتباع منتجاتها في حوالي 125 دولة.