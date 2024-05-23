آسيا تتقدم المشهد: 4 من بين أكبر 10 دول مصدرة في العالم من القارة الصفراء!

كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن هيمنة الصين على التجارة العالمية، حيث احتلت المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة للسلع والخدمات في عام 2023، بقيمة صادرات تقترب من 3.7 تريليون دولار.

وتصدرت الإلكترونيات والآلات الأخرى قائمة السلع المصدرة للصين، بينما تأتي الإلكترونيات، بما في ذلك الدوائر المتكاملة ومكونات الكمبيوتر الأخرى، على رأس قائمة السلع المستوردة.

ويُظهر التقرير أن 4 من بين أكبر 10 دول مصدرة في العالم تنتمي إلى قارة آسيا، بينما تتوزع الدول الأخرى بين أوروبا (5 دول) وأميركا الشمالية (دولة واحدة).

ووفقًا لتقرير ورد على مجلة CEOWORLD، تحل الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالميًا من حيث الصادرات، حيث تجاوزت قيمة صادراتها 3 تريليون دولار في عام 2023، تليها ألمانيا في المرتبة الثالثة كأكبر دولة مصدرة في العالم، وأكبر اقتصاد في أوروبا رابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وخلال عام 2022، كانت الصين والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وبولندا أكبر 5 شركاء تجاريين لألمانيا.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد كشفت البيانات أن أهم 5 وجهات لصادراتها هي كندا والمكسيك والصين واليابان والمملكة المتحدة.

وعلى صعيد الدول العربية، حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 18 عالميًا بقيمة صادرات بلغت 552 مليار دولار، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 21 بقيمة صادرات 443 مليار دولار.

وتضمنت قائمة أكبر 10 دول مصدرة في العالم:

الصين: 3.7 تريليون دولار. الولايات المتحدة: 3.01 تريليون دولار. ألمانيا: 2.03 تريليون دولار. بريطانيا: 1.01 تريليون دولار. فرنسا: 1.007 تريليون دولار. هولندا: 1.004 تريليون دولار. اليابان: 918 مليار دولار. كوريا الجنوبية: 823 مليار دولار الهند: 767 مليار دولار إيطاليا: 748 مليار دولار