سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المال

أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة تنوه لإمكانية خسارة المودعين كل أرصدتهم عند إفلاسها

سامر باطر by سامر باطر

حذرت منصة كوين بيز للعملات المشفرة أن إفلاسها سيعني تلاشي كل أرصدة المتعاملين لديها ممن لديهم محافظ رقمية أودعوا عملاتهم المشفرة فيها وفقا لتغريدة نشرتها على تويتر و بحسب ما نقلته تقارير إخبارية. وتدير المنصة ما قيمته 256 مليار دولار بين العملات المشفرة والعملات الأصلية.

وكانت كوين بيز قد أعلنت عن نتائج الربع الأول مخيبة بعد الإقفال يوم الثلاثاء والتي جاءت دون تقديرات المحللين فيما يتعلق بالإيرادات، وتراجعت الأسهم بأكثر من 15% في فترة التداول بعد الإقفال بناء على انخفاض بنسبة 12.6% خلال ساعات التداول العادية قبل انخفاض النتائج؛ حيث كانت خسارة السهم 1.98 دولار، وكانت الإيرادات 1.17 مليار دولار مقابل 1.48 مليار دولار المتوقعة بحسب رفينيتيف.

وورد ضمن تغريدة الشركة التي تطمئن فيها المتعاملين وضمن تفاصيل النتائج المالية في تقرير أرباحها يوم الثلاثاء إنها تمتلك 256 مليار دولار في كل من العملات الورقية والعملات المشفرة نيابة عن عملائها. ومع ذلك ، أشارت البورصة إلى أنه في حالة إعلان إفلاسها على الإطلاق ، فإن “الأصول المشفرة التي تحتفظ بها نيابة عن عملائها قد تخضع لإجراءات الإفلاس”. سيصبح مستخدمو Coinbase “دائنين غير مضمونين بشكل عام” ، مما يعني أنه ليس لديهم الحق في المطالبة بأي ملكية محددة من التبادل في الإجراءات. سيصبح الوصول إلى أموالهم غير ممكن.

https://mobile.twitter.com/coinbase/status/1524533348474912769
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...