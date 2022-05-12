أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة تنوه لإمكانية خسارة المودعين كل أرصدتهم عند إفلاسها

حذرت منصة كوين بيز للعملات المشفرة أن إفلاسها سيعني تلاشي كل أرصدة المتعاملين لديها ممن لديهم محافظ رقمية أودعوا عملاتهم المشفرة فيها وفقا لتغريدة نشرتها على تويتر و بحسب ما نقلته تقارير إخبارية. وتدير المنصة ما قيمته 256 مليار دولار بين العملات المشفرة والعملات الأصلية.

وكانت كوين بيز قد أعلنت عن نتائج الربع الأول مخيبة بعد الإقفال يوم الثلاثاء والتي جاءت دون تقديرات المحللين فيما يتعلق بالإيرادات، وتراجعت الأسهم بأكثر من 15% في فترة التداول بعد الإقفال بناء على انخفاض بنسبة 12.6% خلال ساعات التداول العادية قبل انخفاض النتائج؛ حيث كانت خسارة السهم 1.98 دولار، وكانت الإيرادات 1.17 مليار دولار مقابل 1.48 مليار دولار المتوقعة بحسب رفينيتيف.

وورد ضمن تغريدة الشركة التي تطمئن فيها المتعاملين وضمن تفاصيل النتائج المالية في تقرير أرباحها يوم الثلاثاء إنها تمتلك 256 مليار دولار في كل من العملات الورقية والعملات المشفرة نيابة عن عملائها. ومع ذلك ، أشارت البورصة إلى أنه في حالة إعلان إفلاسها على الإطلاق ، فإن “الأصول المشفرة التي تحتفظ بها نيابة عن عملائها قد تخضع لإجراءات الإفلاس”. سيصبح مستخدمو Coinbase “دائنين غير مضمونين بشكل عام” ، مما يعني أنه ليس لديهم الحق في المطالبة بأي ملكية محددة من التبادل في الإجراءات. سيصبح الوصول إلى أموالهم غير ممكن.

https://mobile.twitter.com/coinbase/status/1524533348474912769