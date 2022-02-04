أكبر متجر رئيسي دولي لشركة هواوي في العاصمة السعودية

وزير الاستثمار المهندس ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفتتحان أكبر متجر رئيسي دولي لشركة هواوي في الرياض على هامش مؤتمر LEAP

على هامش مؤتمر LEAP التقني الدولي في واجهة الرياض افتتحت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا، أبوابها لمتجر الشركة الجديد في الرياض في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر أكبر متجر رئيسي دولي.

تم الافتتاح الكبير للمتجر الذي يقع ضمن واجهة الرياض على طريق الملك سلمان وشارع المطار في 2 فبراير 2022 بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، ورئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا السيد بابلو نينغ، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية السيد إريك يانغ، وعدد من كبار المدراء التنفيذيين.

تبلغ مساحة المتجر أكثر من 2000 متر مربع ويتميز بتصميم بسيط. وسيتمكن زوار متجر هواوي الرئيسي الجديد من الاستمتاع بتجربة غنية كاملة المعالم مع عروض غامرة لأحدث الأجهزة والتقنيات الذكية من هواوي في شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسحابة.

وتتماشى رؤية هواوي الاستراتيجية مع رؤية حكومة المملكة العربية السعودية لجذب المزيد من الأعمال، وتمكين نقل المعرفة المستمر والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة في المملكة.

وفي حديثه في الافتتاح الكبير، أشار معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: “خلال كلمته الافتتاحية “أن حكومة المملكة العربية السعودية مستمرة في مواصلة جهودها الداعمة لتحول الاقتصاد الرقمي بوتيرة سريعة، وذلك على مستوى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، والاستفادة من المزايا التي تمتلكها المملكة من خلال موقعها الجغرافي المميز والقدرة التنافسية والتنوع الثقافي والحضاري, وعلى ضوء ذلك، ترحب المملكة بشركة هواوي وبتوسع تواجدها محلياً واقليمياً “.

بدوره، لفت السيد بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أنّه “كنّا دائماً في هواوي نُقدّر مشاركة المستهلكين كأولوية قصوى. ولقد تجاوزت تعاملاتنا التي بنيناها مع عملائنا مجرد عمليات البيع والشراء؛ إذ نمتلك علاقة أعمق معهم. ولقد أنشأنا هذا المتجر في الرياض كمكان مخصص للقاء للمستهلكين ومحبّي التقنية وتجربة أحدث التطورات في تكنولوجيا المستهلك. كما قامت هواوي بإنشاء منطقة خاصة في المتجر للحياة السلسة للذكاء الاصطناعي، ما يتيح للعملاء فرصة لاستكشاف هذه الحياة التي تبشر بها الاتصالات وإنترنت الأشياء”.

يقع المتجر في قلب مجمع واجهة الرياض المذهل وهو مجاور للمحلات التجارية الفاخرة. ويتموضع بالتحديد ضمن ساحة ترفيهية مع مساحات خضراء واسعة وميزات مائية. وبمجرد أن يدخل العملاء يتم الترحيب بهم بتصميم داخلي أنيق وأبيض نقي مع مجموعة من أحدث منتجات وخدمات هواوي الجاهزة للتجربة.

من جهته، قال إيريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية: “تلتزم هواوي مع هذا الإطلاق الجديد بدعم أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في الوصول إلى التحول الرقمي وترسيخ مكانة المملكة كمركز محوري للتكنولوجيا في المنطقة. نحن ممتنون لوزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم طموح هواوي وتمهيد الطريق لتحقيق هذا النجاح. وباعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، افتتحت هواوي المتجر كجزء من خطتها الأوسع لتوسيع نطاق انتشارها داخل المملكة، وفي نهاية المطاف إظهار التزامها بتسريع عملية الوعي الرقمي. في الواقع، تم تصميم المتجر نفسه من الألف إلى الياء ليعكس نمط الحياة في السعودية الذي يتمثّل بالذكاء واسع الانتشار ويظهر كيف يمكن لتقنية هواوي أن تعزز الحياة اليومية للمستهلكين في المملكة”.

هذا ويمكن لزوار المتجر الاستمتاع بتجارب ذكية عبر خمسة سيناريوهات: المنزل الذكي، المكتب الذكي، اللياقة البدنية والصحة، سهولة السفر وأيضا الترفيه. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك أكثر من 40 مستشار مبيعات متاح لتقديم المشورة لهم خلال الزيارة. وقد تم اختيار المستشارين الذين يأتون من خلفيات متعدّدة ولديهم نقاط قوة خاصة بهم وخبرات في عدد من الجوانب مثل الرياضة والموسيقى أو حتى من خلفية مدوّنين. سوف يتشارك هولاء المستشارين مع العملاء اهتماماتهم وهواياتهم بالإضافة إلى تزويد الزوّار بالاقتراحات والدعم الفني.

سيتمكّن المستهلكون خلال زيارتهم للمتجر من تجربة أحدث أجهزة هواوي بما في ذلك الهاتف الأحدث الذي تمّ إطلاقه مؤخرا HUAWEI P50 Pro وأيضا HUAWEI P50 Pocket و HUAWEI MateBook E والعديد من المنتجات والتقنيات المذهلة الأخرى.

وتم إطلاق متجر هواوي الرئيسي الجديد من خلال التعاون الوثيق مع شركة كادن للاستثمار، المالكة لواجهة الرياض، والتي توفر أيضًا منتجات عقارية تتناسب مع متطلبات الشركات العالمية.