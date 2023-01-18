أكبر عملية تسريح بتاريخ شركة أمازون، 18 ألف موظف سيخسرون وظائفهم

تنوي شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة تسريح 18 ألف موظف فيما يعد أكبر عملية تسريح بتاريخ الشركة.

جولة من تسريح الموظفين، والذي كشفت عنها بداية الشهر الجاري، تأتي أن بدأت شركة “أمازون” تكافح أمام ضعف نمو المبيعات على الانترنت، ومع استعدادا لمواجهة ركود متوقع سيضر بالقوة الشرائية لزبائنها حسب “بلومبرغ” . وبدأت عمليات التسريح العام الماضي، وأضرت بشكل بمجموعة “المعدات والخدمات” في أمازون التي تبني المساعد الرقمي/إليكسا/، ومكبرات الصوت الذكية /إكو.

يأتي ذلك فيما تتوالى عمليات تسريح الموظفين لدى شركات التقنية الكبرى بمزاعم مواجهة ركود محتمل، وتستعد مايكروسوفت أيضا لإجراء خفض جديد في قوتها العاملة في العالم يصل إلى 10 آلاف موظف، في ظل مواصلة شركات التكنولوجيا العملاقة تقليص عدد موظفيها لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة بحسب افصاح للبورصة، زعمت فيه أن الإنفاق خلال الجائحة على التحول الرقمي كان سريعا ولكن بدأ الزبائن الآن بترشيد الإنفاق على التقنية لرفع كفاءة النفقات.