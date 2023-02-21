تلقت شركة “دروناميكس“، أكبر شركة طيران للشحن بدون طيار في العالم، تمويلاً من صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية ومقره أبوظبي في تمويل ما قبل السلسلة (أ).

وتعتبر “دروناميكس” أول شركة طيران تعمل بطائرات بدون طيار، ولديها حالياً ترخيص للعمل في أوروبا. وجمعت جولة التمويل 40 مليون يورو من صناديق رأس المال الجريء ومستثمرين ملائكيين من 12 دولة.

وقالت “دروناميكس” في بيان إن التمويل شاركت فيه أيضاً “فاوندرز فاكتوري” و”سبيد انفست” و”سيد بلينك” و”اليفن كابيتال”، ومؤخراً صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية الذراع الاستثماري لمجلس التوازن، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

مركز اقليمي للشحن بدون طيار

وذكر البيان أن استثمار قسم رأس المال الجريء في صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية في “دروناميكس” يعتبر خطوة نحو إنشاء مشروع مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يوسع قدرات “دروناميكس” ويدعم التأسيس المستقبلي لعملياتها في الإمارات العربية المتحدة كأحد المراكز الرئيسية لعمليات الشحن عبر الطائرات بدون طيار للشرق الأوسط و منطقة شمال إفريقيا.

وأضاف البيان أن صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية سيصبح، من خلال إنشاء مشروع مشترك للتصنيع والعمليات، شريكاً رئيسياً في المشروع المشترك في الإمارات العربية المتحدة مع استثمارات كبيرة إضافية.

وقال عبد الله ناصر الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية:” “يتطلع صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية إلى الاستثمار في شركات الطيران والنقل التي يمكنها تحسين حركة البشر والبضائع بشكل مستقل بطريقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة”.

ويضيف الجعبري قائلاً: عندما يتعلق الأمر بشركة دروناميكس، فإن أعمالها واعدة للغاية وسيستفيد المستخدمون المحتملون لخدمات الشركة من عمليات تسليم البضائع السريعة والفعالة. وسيعمل صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، بصفته من أحدث المستثمرين الاستراتيجيين في دروناميكس، عن كثب لدعم النمو المستمر للشركة عبر الإمارات العربية المتحدة والعالم”.

وقد حصلت شركة “دروناميكس” أخيراً على منحة قدرها 2.5 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، في إطار برنامج معهد الابتكار الأوروبي، والتزام المعهد بدعم جولة التمويل من السلسلة (أ) من خلال 13.45 مليون يورو أخرى كاستثمارات في الأسهم.