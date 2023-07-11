أكبر شركة مصرية للصلب تشطب أسهمها من البورصة

وافق مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية المصرية؛ أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على شطب أسهم الشركة اختيارياً من البورصة المصرية مع شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بسعر 1250 جنيهاً للسهم الواحد.

وقرر مجلس إدارة الشركة، بحسب إفصاح على البورصة المصرية، أن يكون سعر شراء أسهم المتضررين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعري 1250 جنيهاً للسهم الواحد.

ويمثل السعر علاوة بنسبة 52.4 بالمئة على السعر السوقي للسهم وعلاوة بنسبة 38.6 بالمئة على متوسط أسعار إقفال السهم خلال ثلاثة أشهر الماضية.

وقرر مجلس إدارة العز الدخيلة دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أغسطس/آب المقبل؛ للنظر في قرار الشطب الاختياري من البورصة.

وكانت شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية قد وافقت على شراء نسبة 18 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب من أحمد حمدي أبوهشيمة الشريك المؤسس وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب بقيمة إجمالية لعملية الشراء تبلغ 2.5 مليار جنيه، تُسدد من موارد الشركة.

وشركتي حديد عز، وعز الدخيلة، منفصلتان ومطروحتان كل على حدة في البورصة المصرية، ويضم هيكل مساهمي شركة حديد عز كلاً من أحمد عز بنسبة ملكية 60.71 بالمئة، وبنك ميلون نيويورك 5.82 بالمئة، وجمال عبد القادر عبدالبصير 5.18 بالمئة. فيما تملك شركة حديد عز 64.06 بالمئة من أسهم رأسمال شركة عز الدخيلة إلى جانب حصة بنسبة 8.15 بالمئة لبنك الاستثمار القومي، و5.78 بالمئة للبنك الأهلي المصري.