أكبر شركة للأصول في العالم تضم رئيس أرامكو إلى مجلس إدارتها

أعلنت شركة بلاك روك أكبر مدير للأصول في العالم، حديثاً، عن ضم أمين حسن الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إلى مجلس إدارتها.

وقال الشركة المتعددة الجنسيات، والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إن هذه الخطوة تعكس تركيزها على الشرق الأوسط كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى، ولدى بلاك روك أكثر من 8 تريليونات دولار من أصول العملاء الخاضعة للإدارة اعتباراً من العام 2022.

وقال لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، في بيان “إن مهنة الناصر المتميزة في أرامكو، التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، تمنحه منظوراً فريداً لعديد من القضايا الرئيسة التي تواجه شركتنا وعملائنا”.

وأضاف فينك “إن خبرة الناصر القيادية وفهمه لصناعة الطاقة العالمية ودوافع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى معرفته بمنطقة الشرق الأوسط، ستسهم بشكل فعال في حوار مجلس بلاك روك”.

واستلم حسن الناصر قيادة أرامكو منذ عام 2015. وأشرف على الإدراج العام في 2019، وفي عام 2021، أعلنت أرامكو عن طموحها لتحقيق صافي انبعاثات غازية صفرية بحلول 2050.

وكانت شركة بلاك روك في طليعة الجهات التي تتبنى الصناعة المالية للمبادئ التوجيهية والاستراتيجيات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

من هي شركة بلاك روك؟

بحسب تقرير حديث لموقع إذاعة مونت كارلو الدولية، فإن بلاك روك هي أكبر شركة في العالم لإدارة المخاطر والأصول المؤسسية ذات الدخل الثابت في العالم، إذ تبلغ الأصول التي تديرها نحو 10 تريليون دولار، وتصف “إسراء السيد”، في مقالها “بلاك روك… كيف يمكن لشركة أن تشكل حياتنا”، حجم الشركة قائلة “الصين وأمريكا هما أغنى دولتَين في العالم، فماذا عن الدولة الثالثة؟ ربما تكون دولة أوروبية أو آسيوية، لكن ثالث أغنى دولة ليست كذلك بالفعل، في الواقع ليست دولة من الأساس، بل شركة، ولو كانت دولة لاحتلت المرتبة الثالثة عالميًّا”، وتتعاون بصورة وثيقة مع الحكومة الأمريكية لتحقيق استقرار السوق المالية الأمريكية، حتى ان البعض وصفها بأنها الذراع الرابع للحكومة الأمريكية.

ولا توجد حدود لمجالات استثمارات بلاك روك وأصول الشركات التي تمتلكها وهي من كبار المساهمين قطاعات الطيران، النفط، شركات التعدين، صناعة الصلب، الطاقة المتجددة، التبغ، مواقع التجارة الإلكترونية، صناعات السيارات والسلاح وكبار شركات التأمين.

وتسيطر الشركة على سوق الأدوية في الولايات المتحدة، وحصص كبيرة في كوكاكولا وبيبسي كولا وتسلا وإيرباص وبوينغ.

وتعتبر من كبار المساهمين في آبل، فيسبوك، مايكروسوفت وأمازون. وتمتلك حصصا مؤثرة في “سي إن إن”، “نيويورك تايمز”، “سي بي إس”، “فوكس نيوز” و”إن بي سي”.

من هو أمين الناصر؟

انضم الناصر إلى أرامكو بعد تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في 1982.

وتولى الناصر عددًا من المهام في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 1982 إلى فبراير/شباط 1991 في إدارات هندسة الإنتاج، والحفر، وإدارة المكامن. وخلال الفترة من مارس/آذار 1991 إلى مايو/أيار 1997، تولى الناصر عدداً من المناصب الإشرافية في إدارتي الهندسة والإنتاج.

ثم عُيِّن بعد ذلك مديرًا لإدارة الإنتاج في رأس تنورة في يونيو/حزيران 1997، ثم شغل منصب مدير إدارة هندسة الإنتاج في المنطقة الشمالية، فمدير إدارة الإنتاج في المناطق المغمورة في السفانية ثم مدير إدارة الإنتاج على اليابسة في السفانية. ثم تولى منصب كبير مهندسي البترول في الشركة في أبريل/نيسان 2004، ثم منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير في مايو 2005.

بعد ذلك اختير الناصر نائبًا للرئيس لهندسة البترول والتطوير في أبريل/نيسان 2006، ثم رئيسًا لقطاع أعمال التنقيب والإنتاج بالوكالة في أغسطس/آب 2007. وفي شهر يناير/كانون الثاني 2008، عُيِّن الناصر رئيسًا لقطاع أعمال التنقيب والإنتاج، ليصبح بعد خمسة أشهر نائبًا أعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج.

وكان الناصر قد انخرط في عدد من المهام التطويرية، بما في ذلك ندوة تطوير القادة في أرامكو السعودية التي عقدت في واشنطن العاصمة في 1999، وبرنامج أرامكو السعودية للأعمال الدولية في 2000، وبرنامج كبار التنفيذيين في جامعة كولومبيا في 2002.

ويشغل الناصر عضوية جمعية مهندسي البترول منذ فترة طويلة، وفي بداية 2008 اختير عضوًا في المجلس الاستشاري للصناعة التابع لهذه الجمعية.

وعين الناصر يوم 16 سبتمبر/أيلول 2015 رئيساً لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

في 2019 تصدر الناصر قائمة ICIS لأقوى 40 شخصية تنفيذية في مجال الكيماويات على مستوى العالم، وهي القائمة التي تستعرض أبرز القيادات التنفيذية الذين كان لهم أثر إيجابي على شركاتهم والصناعة خلال العام. وجاء اختيار الناصر في صدارة التصنيف الدولي لتأثيره الإيجابي على أداء الشركة، الذي انعكس على مجمل قطاع الطاقة العالمي، حيث اتخذت أرامكو مسارات تقنية متقدمة لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، ما أسهم في تعزيز الانضباط الرأسمالي، وتقليل النفقات التشغيلية.

وعلق جوزيف تشانج المحرر الدولي لمجلة ICIS Chemical Business:” “الاختيار جاء تقديراً لجهود الناصر. “أرامكو السعودية”، شهدت نشاطاً غير مسبوق في 2019، وجهوداً جبارة، نقلت الشركة إلى مستوى جديد. وتضيف المجلة الشهيرة في مجالها: رئيس “أرامكو السعودية”، يقود برنامجَ استثمار ضخمًا في الشرق الأوسط وحول العالم، سيؤدي إلى إحداث تحول كبير في قطاع البتروكيماويات العالمي ابتداءً من 2025”.