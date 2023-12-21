أكبر شركة تصميم تحدد أهم الاتجاهات وترسم ملامح 2024 في قطاع البناء

نشرت شركة جينسلر، أكبر شركة تصميم معماري في العالم، تقريرها السنوي حول الاتجاهات العالمية في بيئة البناء للعام 2024، ويكشف التقرير عن سبعة اتجاهات رئيسية تشكل صناعة البناء في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستدامة وهي ضرورة لم تعد قابلة للتفاوض في ممارسات البناء، فضلا عن توجه الذكاء الاصطناعي والإمكانات الهائلة لتسريع الأفكار والابتكارات بأدوات الذكاء الاصطناعي، وهناك وجاذبية مدينة الـ 20 دقيقة (وهي مفهوم يضمن جعل كل الاحتياجات الرئيسية للسكان في متناولهم خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة أو أقل).

تسخير إمكانيات التصميم المبتكر لتحقيق تأثير إيجابي

تيم مارتن، المدير والمدير العام لشركة جينسلر الشرق الأوسط، يلفت إلى هذه الاتجاهات قائلا: “توفر توقعات التصميم لعام 2024 نظرة فريدة على القضايا الأكثر إلحاحًا التي نواجهها اليوم – سواء على المستوى العالمي أو هنا في الشرق الأوسط – وكيف يمكننا الاستفادة من قوة. في أعقاب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، تم تسليط الضوء على المنطقة، ومن المشجع أن نرى أن العمل المناخي في البيئة المبنية سيستمر في التركيز في العام المقبل. وبعيدًا عن الاستدامة، نحن بالفعل رؤية كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف عملية التصميم من خلال طقم التقنية الخاص من جينسلر، وكذلك كيف أصبحت مدينة الـ 20 دقيقة جذابة بشكل متزايد في الشرق الأوسط.

مركز بريميير في العاصمة السعودية الرياض