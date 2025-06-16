أكبر شركة إماراتية للمنتجات البروتينية تعتمد تكنولوجيا نظام واحد للإنتاج باتفاقية جديدة

أعلنت مجموعة مزارع العين، المزوّد الوطني الأكبر للمنتجات البروتينية والمشروبات في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مشتركة مع شركة “فود آي كيو” FOODIQ الفنلندية البارزة عالمياً في التكنولوجيا الغذائية، لتقديم تقنية تصنيع غذائي هي الأحدث من نوعها لأول مرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يدمج نظام إنتاج الغذاء كل مراحل التصنيع مثل الخلط، والتسخين، والتبريد، والبسترة، وحتى التجانس (حسب الإعداد والمنتج) والتي كانت تتطلب عادةً معدات وخطوط معالجة منفصلة ومتميزة، في نظام واحد. ومن خلال دمج هذه الخطوات، يُلغي نظام MLC الحاجة إلى الأنابيب المعقدة، ونقاط النقل المتعددة، ودورات التنظيف المنفصلة لكل آلة مما يُبسط عملية الإنتاج بشكل كبير. يكمن جوهر الكفاءة في النظام في أن هذه العمليات المتنوعة تتم داخل خزان ذكي واحد. وبموجب الاتفاقية، تصبح مجموعة مزارع العين أول شركة على مستوى العالم تطبّق تقنية الطهي متعدد الطبقات (MLC) من شركة FOODIQ على نطاق صناعي خارج فنلندا، مما يمهد لحقبة جديدة من الإنتاج الغذائي المحلي الذكي المستدام وعالي الكفاءة.

حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين يعلق بالقول: “في مجموعة مزارع العين، نؤمن بأن مستقبل الغذاء يبدأ من الجودة والابتكار والاستدامة. وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية تعزز ريادةدولة الإمارات على الخارطة العالمية لتكنولوجيا الأغذية، وتزيد قدرتنا على الاستجابة للطلب المتنامي على منتجات غذائية نظيفة مصنوعة من مكونات محلية أكثر صحة وأقرب إلى المستهلك”.

وتشكل تقنية الطهي متعدد الطبقات نظاماً متطوّراً رائداًومرناً تم تطويره خصيصاً لإنتاج كميات مختلفة الأحجاممن السوائل والمنتجات الغذائية اللزجة، مثل الزبادي، والمشروبات النباتية، والجبن القابل للدهن والعصائر الغنية بالبروتين. وتعمل هذه التقنية من دون أي إضافات صناعية أو مواد حافظة، مع استهلاك أقل بكثير للطاقة والمياه والوقت مقارنة بالأنظمة التقليدية – ما يُتيح تطوير منتجات نظيفة صحية وأكثر تنوعاً.

من جهته، قال روبرت سافيكو، الرئيس التنفيذي لشركة FOODIQ: “نفخر بتقديم تقنيات منصة الطهي متعدد الطبقات MLC إلى دولة الإمارات بالتعاون مع شريك يتقاسم معنا القيم نفسها. من خلال هذه الشراكة مع مجموعة مزارع العين، نضع معاً معايير جديدة في مجال التصنيع الغذائي النظيف، ترتكز على الجودة والابتكار والاستدامة.”