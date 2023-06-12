أكبر شركة أغذية سعودية تدرس اقتحام أكبر أسواق العالم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية عبد الله البدر أن أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج تدرس دخول السوق الصينية عن طريق تصدير منتجات لها.

وجاءت تصريحات “البدر” خلال مقابلات إعلامية يوم أمس الأحد على هامش مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي تستضيفه الرياض يومي 11 و12 يونيو/حزيران 2023.

وبحسب تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز، فإن المراعي هي إحدى أبرز شركات المنتجات الغذائية والألبان في السعودية، وتنتج 622 منتج من خلال سبع علامات تجارية، وتمتلك 14 مصنع، منها 8 مصانع في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات ومصر والأردن.

وقال “البدر”، خلال مقابلة مع موقع اقتصاد الشرق “نبحث عن فرص مختلفة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية إما التوسع في القطاعات التي نعمل بها أو عن طريق دخول قطاعات جديدة أو أسواق جديدة”.

وأوضح “نبحث أحنا فرص تعاون مع عدد من الشركات هناك (بالصين)”، مشيراً إلى أن البداية قد تكون بـ “توفير منتجات خاصة بالأطفال أو أغذية الأطفال منها حليب الأطفال”.

وأضاف أن المراعي تمتلك مصنع لحليب الأطفال هو الوحيد في الشرق الأوسط يستطيع إمداد الصين بمنتجات عالية الجودة في ما يخص حليب الأطفال.

ويقع مصنع حليب الأطفال المملوك للمراعي في السعودية وتقارب استثماراته المليار ريال (267 مليون دولار) ويعمل بطاقة إنتاجية معقولة حالياً، بحسب ما قاله في مقابلة أخرى يوم الأحد مع قناة “العربية” السعودية.

وتجمع الصين؛ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والسعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، علاقات اقتصادية وثيقة، إذ تعد المملكة الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية، وتشكل نحو 25 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية، وتُعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم تبادل تجاري وصل إلى نحو 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في 2022 وبنمو بلغ نحو 30 بالمئة عن 2021.

وتعد الصين أكبر دولة في العالم من حيث السكان وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.