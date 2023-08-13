أكبر عملية شراء مبكر لديون السعودية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة العربية السعودية قائمة ومستحقة في الأعوام 2024 و2025 و2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه تعتبر “أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال”.

وتعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليارات ريال لصكوك تستحق في العام 2031، وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في 2032، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليارات ريال لصكوك تستحق في 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليارات لصكوك تستحق في 2038.

يذكر أنه تم تعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

ويتمثل دور المركز الوطني لإدارة الدين السعودية بتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة العربية السعودية.