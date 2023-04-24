أقيل جيف شل، الرئيس التنفيذي لشركة “إن بي سي يونيفرسال” بعد تحقيق أجرته جهة خارجية تبين فيه تورطه في سلوك شائن تمثل “بعلاقة غير لائقة مع موظفة في الشركة” وكان شل قد خلف سلفه رون ماير الذي أقيل بسبب علاقة مع ممثلة، و قاد ماير ان بي سي يونيفرسال من عام 1995 إلى عام 2013 ، عندما تم استبداله بجيف شل ، الذي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي وقتها بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

شل صرح يوم الأحد في بيان مقتضب قائلا: “أنا آسف حقا لأنّني خذلت زملائي في كومكاست و إن بي سي يونيفرسال، فهم أكثر الأشخاص موهبة في هذا المجال، وكانت فرصة العمل معهم خلال السنوات الـ 19 الماضية بمثابة امتياز”.

يُشار إلى أن شل كان يقود شركة “إن بي سي يونيفرسال” منذ عام 2020 وعمل في الشركة منذ عام 2004، وتضم الشركة شبكة إن بي سي NBC ، وهي أكبر شركة تلفزيونية بالاشتراكات في الولايات المتحدة ، واستوديو أفلام هوليوود الضخم يونيفرسال بكتشرز ، وتمتلك هذه كلها شركة كومكاست.

عمل شل ، المتزوج في الشركة منذ ما يقرب من عقدين وتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إن بي سي يونيفرسال في يناير 2020 وأجرى تغييرًا في الشركة ، بهدف جعل أعمال البث المباشر وعمليات بث برامج التلفزيون التقليدية تعمل معًا بشكل وثيق.

اللافت أن شل يكرر سيناريو سلفه رون ماير الذي أقيل سنة 2020 بسبب علاقة بعد اعترافه بالتوصل إلى تسوية مع الممثلة البريطانية تشارلوت كيرك (الصورة أدناه) .