هذه المناطق شهدت أكبر زيادات بأسعار الشقق في دبي خلال أبريل 2023

شهدت أسعار الشقق في دبي خلال شهر ابريل 2023 زيادات كبيرة في عدد من المناطق، وذلك على أساس شهري، أي مقارنة بالشهر الذي قبله وهو شهر مارس، وكذلك على أساس سنوي، أي مقارنة بذات الشهر (ابريل) من العام الماضي.

وهذه قائمة المناطق والمجمعات السكنية الاكبر ارتفاعات في الاسعار بناءً على تقرير اسعار عقارات دبي الصادر عن منصة البيانات العقارية دي إكس بي انتراكت DXB Interact المرتبطة بشكل مباشر ببيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

الشقق تحت الانشاء

ند حصة

شهدت منطقة ند حصة التي تضم واحة دبي للسليكون ارتفاعاً في متوسط سعر الشقق بنسبة 338 % على أساس شهري وسنوي في آن واحد، وبلغ متوسط سعر القدم المربع للشقق تحت الانشاء فيها 1096 درهماً.

جميرا الثانية

بلغ متوسط سعر الشقق تحت الانشاء في منطقة جميرا الثانية 9677 درهماً للقدم المربع بارتفاع 102 % على أساس شهري و 83 % على أساس سنوي.

الجداف

بلغ متوسط سعر الشقة تحت الانشاء في منطقة الجداف 1988 درهماً للقدم المربع بارتفاع 61% على أساس شهري و 100 % على أساس سنوي.

ميدان – ند الشبا الأولى

بلغ متوسط سعر الشقق تحت الانشاء في منطقة ميدان – ند الشبا الأولى 1692 درهماً للقدم المربع بزيادة 30 % على أساس شهري وسنوي أيضاً.

وادي الصفا 3

بلغ متوسط سعر الشقق تحت الانشاء في منطقة وادي الصفا 3 المحيطة بمجمع البراري 800 درهماً للقدم المربع.

جميرا باي

بلغ متوسط سعر الشقق على الخريطة في جزيرة جميرا باي 11469 درهماً للقدم المربع بارتفاع 138 % على أساس سنوي مقارنة بشهر ابريل من العام 2022 وبارتفاع 18 % على أساس شهري.

نخلة جميرا

ارتفع متوسط سعر القدم المربع للشقق تحت الانشاء في نخلة جميرا بنسبة 47 % في شهر ابريل 2023 مقارنة بأبريل 2022 وبلغ 4103 درهماً للقدم المربع بارتفاع 7 % فقط مقارنة بشهر مارس من العام الجاري.



المدينة العالمية

ارتفع متوسط سعر الشقق السكنية في المدينة العالم بنسبة 46 % في ابريل 2023 على أساس سنوي وبلغ 1165 درهماً لكنه انخفض مقارنة بشهر مارس من العام الجاري بمعدل 2 %.



الشقق الجاهزة

أم هرير الثانية

سجلت منطقة أم هرير الثانية، التي تضم مدينة دبي الطبية، أكبر ارتفاع في أسعار الشقق السكنية الجاهزة بدبي خلال شهر ابريل وذلك بنسبة 157 % على أساس شهري و 93 % على أساس سنوي مسجلة 2212 درهماً متوسط سعر القدم المربع.

البرشاء الأولى

بلغ متوسط سعر القدم المربع للشقق الجاهزة في منطقة البرشاء الأولى المحيطة بمول الإمارات 1347 درهماً بنمو 42 % خلال شهر ابريل 2023 مقارنة بشهر مارس من العام الجاري.

معيصم الأولى

شهدت منطقة معيصم الأولى، التي تضم مدينة دبي للإنتاج و مجمع عقارات جميرا للجولف، ارتفاعاً بـ 35 % على أساس شهري في متوسط سعر القدم المربع للشقق الجاهزة في ابريل وبنسبة 39 % على أساس سنوي حيث بلغ 963 درهماً.

الجداف

سجلت منطقة الجداف ارتفاعاً في متوسط سعر القدم المربع للشقق الجاهزة في أبريل من العام الجاري بنسبة 55 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وبلغ سعر القدم المربع للشقق في هذه المنطقة 1149 درهماً.

وادي الصفا 5

تضم منطقة وادي الصفا 5 مجمع دبي لاند السكني ومنتجع الحبتور للجولف ومجمع ذا فيلا ومجمع سنترو للفلل، وسجلت ارتفعاً في متوسط سعر القدم المربع للشقق السكنية الجاهزة في أبريل بنسبة 44 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، مسجلة 629 درهماً للقدم المربع.