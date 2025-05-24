أكبر تغيير في تاريخ محرك البحث غوغل يهدد مواقع الإنترنت والمؤسسات الإعلامية

هناك خطوات ضرورية للرد و للاستجابة الناجحة لتغييرات البحث في غوغل مع سيطرة البحث بالذكاء الاصطناعي فيه، بعد أن شهد محرك بحث غوغل تغييرًا كبيرًا، يُعتقد أن يكون أكبر تغيير شهده بحث غوغل في تاريخه ويهدد بذلك مواقع الإنترنت وشركات النشر ويسلب المؤسسات الإعلامية العوائد بعد نسخ محتوى نشرته على منصاتها.

ما يُعدّ أكبر تغيير في محرك البحث غوغل بوضع الذكاء الاصطناعي، أصبح مُفعّلاً حالياً بالكامل في الولايات المتحدة، وسيصل قريبًا إلى المزيد من البلدان والمناطق. ويستدعي أكبر تغيير يشهده بحث غوغل على الإطلاق استجابة قوية من ناشري المحتوى ومواقع الإنترنت بأنواعها، فالمعضلة في إطلاق محرك البحث غوغل بالذكاء الاصطناعي تكمن في أنها تقدم إجابات فورية تغني عن زيارة مواقع إنترنت خارجية كما هو الحال مع جيميناي ووضعية الذكاء الاصطناعي AI Overviews في محرك غوغل.

في مؤتمر Google I/O يوم الثلاثاء الماضي، ألقى سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ، كلمة تناول فيها كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في بحث غوغل.

وصفت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في غوغل ، وضع الذكاء الاصطناعي بأنه مستقبل البحث (شاهد الفيديو). مع اقتراب كل هذا التغيير السريع في بحث غوغل ، يتساءل خبراء تحسين محركات البحث عن مصيرهم. هل سيختفي تحسين محركات البحث SEO مرة أخرى؟ ما التغييرات التي نحتاج إلى إجرائها للتكيف مع مستقبل بحث غوغل، ومحركات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الذكاء الاصطناعي الجديدة؟

يمكن لناشري الأخبار والمحتوى ضمان استمرارهم وازدهارهم في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال حلول عديدة تشمل الحلول التقنية و استراتيجيات قانونية وعملية، فضلا عن حلول تقنية فورية مثل حماية المحتوى و التمايز الاستراتيجي للمحتوى. كما تتضمن تنويع أصناف المحتوى ليشمل المرئي والمسموع، مثل الفيديوهات والبودكاست. وإنتاج محتوى فريد ومتميز، فضلا عن تسجيل حقوق الطبع والنشر وتطبيق شروط الخدمة ضد عملي خطوات للاستجابة الناجحة له كيف أصبح مستقبل مواقع الإنترنت مع سيطرة البحث بالذكاء الاصطناعي؟ات النسخ والاستخلاص غير المصرح بها. وإجراءات عديدة أخرى تحتاج لتفاصيل مطولة (ستنشر تباعاً هنا).