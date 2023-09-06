حصلت عاملة منزلية سريلانكية على أكبر تعويض لعاملة منزلية سريلانكية في الشرق الأوسط إثر تعرضها لاعتداء جنسي في الكويت، كما ذكرت صحيفة “ديلي نيوز” السريلانكية.

وقد وصلت العاملة المنزلية السريلانكية، البالغة من العمر 32 عاماً من مقاطعة ماهيانغانا إلى بلادها، أمس الأول، بعد حصولها على تعويض بلغ 6.8 مليون روبية سريلانكية (نحو21 ألف دولار)، جراء اعتداء جنسي على يد ابن صاحب عملها في الكويت وأصبحت حاملاً.

وأضافت الصحيفة: إن صاحب عملها أحضر طبيبا الى المنزل سراً واجرى لها عملية اجهاض وهددها بعدم الكشف عن الحادثة لأي شخص، مبينة أنه مع تدهور صحتها بسبب الاجهاض أخذها صاحب العمل الى المطار واعطاها تذكرة سفر للعودة الى سريلانكا، إلا أن مسؤولي شركة الطيران رفضوا اصطحابها على متن الطائرة بسبب حالتها وأبلغوا السفارة السريلانكية لاحقاً بوضعها.

وذكرت الصحيفة أن السفارة السريلانكية رفعت دعوى قضائية ضد صاحب العمل في الكويت، وبعد معركة قانونية طويلة، قضت المحكمة بالتعويض عليها بمبلغ 21 ألف دولار.