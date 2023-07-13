أكبر تجمع رياضي إلكتروني لموسم الـ” الجيمرز” في الرياض

رُفع في العاصمة الرياض، الستار عن موسم الجيمرز؛ بنسخته الثانية، والذي يعد أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.





ويُنظّم الموسم من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسيقدم تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم، من خلال خمس عشرة بطولة احترافية، بأشهر الألعاب الإلكترونية، بمشاركة نخبة اللاعبين للمنافسة على جوائز إجمالية تبلغ 45 مليون دولار.





و بحسب موقع “أخبار 24” أنه من المقرر أن يشهد التجمع حفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.





وأكد تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن انطلاق النسخة الثانية من موسم الجيمرز، يعد أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، واعتبره خطوة أخرى مهمة نحو رؤية أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للقطاع.





وقال في مؤتمر صحفي “موسم الجيمرز هو حجر أساس في التزامنا بتقديم تجربة ترفيهية مميزة لشبابنا، ودعم صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ورعاية المواهب الوطنية والتعريف بها، وتفعيل الجانب السياحي لجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وركيزة أساسيّة ضمن أهدافنا لتطوير مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية محلياً ودولياً.

