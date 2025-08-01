أكبر بنك في دولة الإمارات، يفتتح مقره الجديد في لندن

افتتح بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقره الجديد في العاصمة البريطانية لندن، وذلك في خطوة استراتيجية تؤكد التزامه بتعزيز حضوره في أحد أهم المراكز المالية العالمية. ويعود تواجد البنك في لندن إلى عام 1977، ومنذ ذلك الحين، نما ليصبح فرعًا رئيسيًا في شبكته الدولية التي تغطي أكثر من 20 سوقًا. يقع المقر الجديد في منطقة “مايفير” الراقية، ويعكس رؤية البنك في تقديم تجربة مصرفية متميزة، حيث يجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة وحلول الشركات والابتكار المالي. وتأتي هذه الخطوة في سياق العلاقات التجارية القوية بين الإمارات والمملكة المتحدة، حيث يساهم بنك أبوظبي الأول في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود. وتزامنًا مع الافتتاح، أطلق البنك مبادرة ثقافية تسلط الضوء على الروابط المشتركة بين البلدين من خلال الفن والإبداع. وافتتحت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، المقر الجديد رسمياً بحضور الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك أبوظبي الأول, والدكتور سلطان الجابر عضو مجلس إدارة البنك، و منصور بالهول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة ودوغلاس ألكسندر، وزير الدولة للسياسات التجارية والأمن الاقتصادي في المملكة المتحدة. كما شارك في الافتتاح عضوا مجلس إدارة البنك سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري، وسعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

ويعود تواجد بنك أبوظبي الأول في العاصمة البريطانية إلى عام 1977، عندما افتتح بنك أبوظبي الوطني، وهو الاسم الذي كان يُعرف به البنك سابقاً، أول فرع لبنك إماراتي من منطقة الخليج في المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، واصل البنك مسيرة نموه في المملكة ليصبح فرعاً أساسياً في شبكة بنك أبوظبي الأول الدولية، التي تشمل حالياً أكثر من 20 سوقاً حول العالم. وتشكل مدينة لندن ركيزة مهمة لاستراتيجية البنك الدولية وتقديم الخدمات للعملاء من المؤسسات والأفراد، والمساهمة في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود وتحفيز الابتكار المالي. ويعكس الموقع الجديد الكائن في “20 بيركلي سكوير” في منطقة مايفير، الوجهة الراقية التي تُعرف بعراقتها ومكانتها الدبلوماسية المرموقة، التزام البنك المستمر بتقديم تجربة متميزة للعملاء قائمة على الثقة. ويضم المقر الجديد مساحات توفر بيئة مثالية تدعم الخدمات المصرفية الخاصة، واستشارات الشركات، وتقديم الحلول المالية. كما تعكس رؤية بنك أبوظبي الأول الطموحة في الجمع بين التمويل والابتكار والخدمة الراقية تحت سقف واحد. ويستفيد العملاء من حلول متكاملة تربطهم بشبكة بنك أبوظبي الأول الدولية، فضلاً عن حضوره القوي والمتميّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُقدم الخدمات المصرفية الخاصة مجموعة شاملة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، وتشمل تخطيط الثروات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وخدمات مكاتب العائلات، كل ذلك في سياق تجربة رقمية سلسة تعكس أعلى معايير التميّز.