أكبر بنك في العالم سيفتتح مقره في السعودية بعد حصوله على ترخيص

أعلن بنك “جي بي مورغان” عن حصوله على ترخيص مقره الإقليمي في المملكة العربية السعودية. ويتزامن إعلان البنك مع احتفاله بمرور 90 عاماً على انطلاق أعماله في المملكة العربية السعودية. يذكر أن عدد المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة وصل إلى 660 مقراً حتى بداية 4 سبتمبر الماضي، متجاوزاً بذلك المستهدف البالغ 500 مقر بحلول عام 2030، بحسب ما أكده وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مقابلة صحفية مؤخراً.

أكبر بنك في العالم

يشتهر جي بي مورغان تشيس بأنه أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية، ومن بين أكبر البنوك من حيث إجمالي الأصول. اعتبارًا من عام 2025، يحتل المركز الأول عالميًا من حيث القيمة السوقية، بقيمة تتجاوز 850 مليار دولار أمريكي، ويحتل المرتبة الخامسة من حيث إجمالي الأصول بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي.، بتاريخه العريق الذي يمتد إلى عام 1799، في القطاع المالي، يعمل في أكثر من 100 دولة ويقدم خدمات متنوعة تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والمدفوعات. الابتكار المالي والمسؤولية: يقدم البنك حلولاً مبتكرةً، مثل الخدمات المصرفية والصكوك الخضراء (السندات الإسلامية) المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب التزامه بدعم المجتمعات ورأس المال الخيري. و يدعم البنك بنشاط رؤية السعودية 2030 من خلال ريادته في إصدار الصكوك الخضراء وضمان سندات البنية التحتية والشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية. وتوفر الإصلاحات التنظيمية في المملكة بيئة خصبة للابتكار. ويلفت البنك إلى أنه يمتلك جي بي مورغان ميزه فريدة لكونه البنك الأمريكي الوحيد الحاصل على رخصتين تشغيليتين في السعودية: واحدة مصرفية (ساما) والأخرى للأوراق المالية (هيئة السوق المالية)، مما يسمح له بتقديم خدمات مالية شاملة. هذا التوسع يؤكد التزام البنك طويل الأجل بدعم التحول الاقتصادي للمملكة ومكانته الاستراتيجية للاستفادة من فرص التمويل الإسلامي، التكنولوجيا المالية، والاستثمار المستدام.