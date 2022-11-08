أكبر بنك سعودي يقدم قرض مرابحة بـ 3 مليارات ريال لشركة كيان للبتروكيماويات

وقعت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات اتفاقية للحصول على تسهيلات مرابحة قرض دوار متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3 مليارات ريال (799 مليون دولار) من البنك الأهلي السعودي، وهو أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.

وقالت الشركة في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” إن مدة التمويل تبلغ خمس سنوات والهدف هو دعم وتعزيز رأس المال العامل والكفاءة المالية.

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