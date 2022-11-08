.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمارمصارف (بنوك)

أكبر بنك سعودي يقدم قرض مرابحة بـ 3 مليارات ريال لشركة كيان للبتروكيماويات

.ط by

وقعت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات اتفاقية للحصول على تسهيلات مرابحة قرض دوار متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3 مليارات ريال (799 مليون دولار) من البنك الأهلي السعودي، وهو أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.
وقالت الشركة في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” إن مدة التمويل تبلغ خمس سنوات والهدف هو دعم وتعزيز رأس المال العامل والكفاءة المالية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا