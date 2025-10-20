أكبر بنك سعودي يفاجئ توقعات المحللين بأرباح 6.5 مليار ريال

فاجأ البنك الأهلي السعودي أكبر بنك في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول، بصافي ربح عائدٍ للمساهمين بلغ 6.47 مليار ريال سعودي (1.73 مليار دولار أمريكي) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر بنمو 20.6% على أساس سنوي، متجاوزة متوسط التوقعات البالغ 5.49 مليار ريال. وجاء ذلك من نمو الدخل التشغيلي وانخفاض المصاريف. ودعمت الأرباح عمليات النمو في إجمالي دخل العمليات التشغيلية وتراجع إجمالي مصاريفها، بحسب إفصاح على موقع السوق المالية السعودية “تداول”. يُعدّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر مُلاك البنك بنسبة 37.2%. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وحقق البنك الأهلي السعودي أرباحاً بلغت 18.63 مليار ريال، بنمو 19.1% على أساس سنوي. وسجلت محفظة القروض ارتفاعاً بنسبة 10.6%، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة طفيفة بلغت 0.8%.

