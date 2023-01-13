أكبر بنك أمريكي يتعرض للخداع بـ 4,25 مليون عميل وهمي

ذكر بنك “جيه بي مورجان” في دعوى قضائية أنه تم خداعه من قبل مؤسسة شركة ناشئة شكل 4 ملايين عميل وهمي لتطبيق مصمم لمساعدة الطلاب من خلال عملية المساعدة المالية الجامعية.

وفي دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة ديلاوير الأمريكية، قال أكبر بنك أمريكي إن تشارلي جافيس، مؤسسة شركة فرانك الناشئة، أخبرت البنك أن أكثر من 4.25 مليون طالب أنشأوا حسابات مع التطبيق للتقدم بطلب للحصول على المساعدة الفيدرالية للطلاب الجامعيين.

وتم الكشف عن الدعوى لأول مرة من قبل مجلة “فوربس“، والتي كانت قد وضعت جافيس سابقاً على قائمة المجلة التي تضم أهم 30 شخصية تحت سن 30 عاماً في عام 2019.

واستخدمت جافيس تقنيات “البيانات التركيبية” لإنشاء قائمة تضم 4.265 مليون عميل مزيف – قائمة بالأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد والمعلومات الشخصية الأخرى لـ 4.265 مليون طالب لم يكونوا موجودين بالفعل.

واشترى البنك شركة “فرانك” مقابل 175 مليون دولار في صفقة أغلقت في أيلول / سبتمبر 2021. ويقول البنك الآن إن شركة “فرانك” كان لديها أقل من 300 ألف حساب عميل فقط كما في 31 تموز / يوليو 2021.

ورفعت جافيس دعوى قضائية ضد “جيه بي مورجان”، زاعمة أن البنك بدأ تحقيقات لا أساس لها لحرمانه من الملايين من التعويض.

ومن بين الذين أدرجتهم مجلة “فوربس” في قائمة أبرز شخصية تحت سن 30 عاماً، سام بانكمان فرايد، مؤسس منصة “إف تي اكس” للعملات المشفرة والموضوع حالياً قيد الإقامة الجبرية، وإليزابيث هولمز، التي حُكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عاماً بتهمة الاحتيال على المستثمرين.