دبي.. بناء أكبر برج سكني في العالم

أعلنت مجموعة “حديد الإمارات أركان”، عن استخدام منتج حديد التسليح ES600 عالي القوة والمستدام في بناء مشروعين كبيرين في دبي، هما “برج الحبتور” أكبر برج سكني في العالم و”شوبا كريست”.

ويتميز حديد التسليح ES600 بالقوة العالية، مما يسمح باستخدام كميات أقل منه في البناء، وبالتالي تقليل استهلاك الصلب والنفايات، وخفض البصمة الكربونية، كما أنه يتميز بتصميمه المبتكر، مما يوفر فوائد أخرى مثل تقليل الكثافة، وتحسين العناصر الجمالية الهيكلية، وزيادة المساحة الأرضية القابلة للبيع.

وقال سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة “حديد الإمارات”: “يمثل استخدام حديد التسليح ES600 في بناء مشروعين بهذا الحجم في دبي خطوة بالغة الأهمية لتحقيق منهجيات البناء المستدام في إحدى أسواق العقارات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.

ولا شك أن الخصائص الفائقة لهذا المنتج، إلى جانب بصمته الكربونية المنخفضة وتصميمه المبتكر، تجعله الخيار المفضل لدعم مساعي البناء منخفضة الكربون في القطاع، مما يدعم الجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات والمساهمة في توفير غدٍ أكثر اخضراراً”.

الفوائد الرئيسية لحديد التسليح ES600:

قوة عالية تسمح باستخدام كميات أقل منه في البناء، وبالتالي تقليل استهلاك الصلب والنفايات، وخفض البصمة الكربونية. تصميم مبتكر يوفر فوائد أخرى مثل تقليل الكثافة، وتحسين العناصر الجمالية الهيكلية، وزيادة المساحة الأرضية القابلة للبيع. اعتماده من قبل العديد من الهيئات المحلية والدولية، مما يعكس التزامه بأعلى معايير الأداء والاستدامة.