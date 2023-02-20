أكبر ايرادات في تاريخ مركز دبي المالي العالمي

واصل مركز دبي المالي العالمي، نموه بوتيرة قياسية خلال عام 2022، حيث تجاوزت العائدات الإجمالية المليار درهم في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قيام المركز، بعد أن ارتفعت إيراداته بنسبة 18% لتصل إلى 1,06 مليار درهم مُقابل 897 مليون درهم في عام 2021.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19% لتصل إلى 679 مليون درهم، مُقابل 573 مليون درهم في عام 2021. وتجاوزت قيمة إجمالي الأصول 15,3 مليار درهم (4,18 مليار دولار)، مما يعكس الملاءة المالية القوية للمركز.

وارتفع العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة في المركز إلى 4,377 شركة خلال عام 2022 بزيادة قدرها 20% مقارنة مع 3,644 شركة في عام 2021. وهذا يعني تسجيل 1,084 شركة جديدة في المركز خلال عام 2022، ليتجاوز عددها لأول مرة حاجز الألف شركة في عام واحد.

وسجل المركز خلال عام 2022 أفضل أداء له على الإطلاق من صافي المساحات التجارية الإضافية المستأجرة، وذلك بتسجيل 809 آلاف قدم مربعة من المساحات المستأجرة، مقارنة بـ 349 ألف قدم مربعة في عام 2021.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي نجاح الخطط الاستراتيجية القائمة على الابتكار لترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي في القطاع المالي العالمي وتعزيز سمعته مركزاً عالمياً مرموقاً للأعمال بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، وبما يدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية الجديدة (D33) .

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “مرة أخرى يؤكد النمو الاستثنائي المتواصل لمركز دبي المالي العالمي مكانة دبي الرائدة وتصدرها للقطاع المالي في المنطقة. بناءً على قدرته على التكيف والانطلاق نحو خلق الفرص لتجاوز متغيرات الاقتصادات العالمية، مستنداً في ذلك إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية لتحويل دبي إلى واحدة من أكبر المراكز المالية العالمية في العالم، ليواصل المركز عبر نموه القوي إسهامه في تحقيق هدف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتحويل دبي إلى واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشرة المقبلة”.

وأضاف سمّوه: “يُظهر أداء مركز دبي المالي العالمي المتنامي مستوياته التنافسية عبر استقطابه المتواصل لشركات الابتكار الهادفة إلى تحقيق النمو والتوسع في الاقتصادات الناشئة لتلبية احتياجات السوق للمنتجات والخدمات المالية المتكاملة بمعايير تنافسية، حيث ستشكل التكنولوجيا المالية جزءاً أساسياً من جميع القطاعات مستقبلاً، ما يعني أن الخطوات الطموحة التي تتخذها دولة الإمارات لدعم مستقبل قطاع الخدمات المالية كفيلة بخلق فرص وتحقيق إنجازات ملحوظة تحفز النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم”.

قيمة الأصول المصرفية 199 مليار دولار



وقد استقر إجمالي قيمة الأصول المصرفية المحجوزة في مركز دبي المالي العالمي عند 199 مليار دولار. وارتفع إجمالي عمليات الإقراض التي أجرتها شركات المركز المالي إلى 166 مليار دولار مُرتفعة بنسبة 54%.

وترسيخاً لمكانته مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول في الأسواق الناشئة، استثمر مدراء محافظ إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي بقيمة 164 مليار دولار في عام 2022 مُقابل 151 مليار دولار في عام 2021.

وارتفع إجمالي رأس المال الاستثماري إلى 1,2 مليار دولار، بزيادة 78%. وبلغ إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة لقطاع التأمين 1,2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في عام 2021.

ومن بين الشركات المُسجّلة البالغ عددها 4,377 شركة، يحتضن مركز دبي المالي العالمي 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.

نمو قوي لمختلف القطاعات



وحقق المركز نمواً قوياً لمختلف قطاعات أعماله، شمل كل من قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول والخدمات المهنية.

وجمعت شركات التكنولوجيا المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي تمويلاً بقيمة أكثر من 615 مليون دولار في عام 2022، حيث يمثل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار القطاع الأسرع نمواً في المركز باستقطابه 291 شركة، ليصل إجمالي الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 686، حيث تتفاوت لتشمل طيفاً واسعاً من مستويات الأعمال والنشاط ابتداءً من الشركات الناشئة إلى شركات “اليونيكورن” العالمية.

وارتفع عدد إجمالي الشركات التي تعمل في القطاع المالي والابتكار إلى 1,369 شركة، بزيادة 22%. ففي عام 2022، انضمت 291 شركة جديدة للابتكار والتكنولوجيا المالية، بزيادة بلغت 36%، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى 686.

وارتفع عدد الشركات المالية المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية إلى 590 شركة، مع ترخيص 89 شركة خلال عام 2022 مقارنة مع 51 شركة في عام 2021.

وتشتمل قائمة الشركات البارزة التي انضمت إلى المركز خلال عام 2022: مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك التجاري السويسري الدولي-“بي آر إي دي”، مجموعة “كونتيننتال انترناشيونال”، شركة اليونيكورن العالمية لتكنولوجيا الموارد البشرية “داروين بوكس”، جيفريز ، حبيب بنك آي جي زيوريخ، لورد أبيت، مجموعة 1291، بريفنشر، بروتون، سكلبتور كابيتال مانجمنت ليميتد في هونغ كونغ، 3 إس موني، مجموعة بنك إفريقيا المتحد وشركة التأمين فوالنتي جلوبال.

تعزيز التوسع



وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “يواصل اقتصاد دبي تحقيق النمو، ونفخر في مركز دبي المالي العالمي بإسهامه الريادي والمحوري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ودعم قطاع التوظيف. وقد ساهمت الكفاءة الكبيرة التي أظهرتها دولة الإمارات في إدارة تبعات الجائحة –وباعتراف العالم أجمع – إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للأعمال، وخطط الإقامة طويلة الأمد، والإطار التنظيمي الحاضن للابتكار، في لعب دور مهم في اجتذاب رواد أعمال واعدين من جميع أنحاء العالم. حيث نسعى إلى بذل المزيد من الجهود في عام 2023 لدفع عجلة اقتصاد المستقبل من خلال ترسيخ مكانتنا القوية بوابةً مفضلةً للشركات التي تتطلع إلى تعزيز توسعها ونموها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما من شأنه أن يُسهم في جذب الدولة للمزيد من الاستثمارات في القطاع المالي”.

من جهته قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “شهدنا عاماً استثنائياً آخر واصلنا فيه التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا لعام 2030. وانسجاماً مع رؤيتنا لقيادة مستقبل قطاع الخدمات المالية، قدّمنا فرصاً استثنائية لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار بما يدعم نجاح ونمو الشركات الناشئة والشركات العالمية وشركات اليونيكورن. ويستمر مستوى النمو في تسجيل أداء قوي ومُحفز في جميع القطاعات، كما نفخر بالمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار العديدة التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي منصةً لتسريع نموها بوتيرة تُضاهي مستويات النمو المُتعارف عليها في السوق. وكلنا ثقة بأن استراتيجية المركز تُسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن تأكيد محورية دورنا ومكانتنا العالمية في قيادة قطاع الخدمات المالية.”