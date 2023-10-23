أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يتنحى عن منصبه

قالت وكالة “بلومبرغ” إن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية منذ ما يقارب 3 عقود، قرر التنحي عن منصبه بدءاً من الشهر المقبل.

ونقلت “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر فضلوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع، قولهم إن الباكر البالغ من العمر 61 عاماً أخبر الموظفين في مذكرة داخلية أنه سيغادر في تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفقاً لمنشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) قال مستشار الطيران أليكس ماشيراس إن آخر يوم لعمل الباكر سيكون 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف أن الباكر قال للموظفين: “لقد كان شرفاَ عظيماً قيادة مثل هذا الفريق العالمي الاستثنائي، وشرف العمر أن أخدم بلدي”.

وحوّل الباكر الخطوط الجوية القطرية إلى ناقلة جوية قوية تحلّق لمسافات طويلة وتتحدى منافستها الخليجية “طيران الإمارات”.

ونال تفانيه في تقديم تجربة متميزة استحسان العملاء؛ ولكنها أدت إلى اشتباكات مع شركتي تصنيع الطائرات “إيرباص” و”بوينغ”.

وفي الآونة الأخيرة، لجأ الباكر إلى المحكمة للتقاضي ضد شركة “إيرباص” بشأن مشكلة تتعلق بتقشّر الطلاء على طائرات “A350” ذات الجسم العريض. وتمت تسوية الأمر في وقت سابق من هذا العام.

كما أثار الجدل بتعليقاته عام 2018 قال فيها إن المرأة لا تستطيع القيام بعمله “لأنه منصب صعب للغاية”.

كان تقاعد الرئيس التنفيذي متوقعاً منذ عدة سنوات، لكنه قال دائماً إنه سيتنحى عندما يُطلب منه ذلك.