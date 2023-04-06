عاجل: لحظة وصول أكبر اكتتاب خيري في العالم للمليار بالسعودية

أظهر مقطع فيديو ليل الأربعاء لحظة وصول حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري إلى المليار ريال كما كان مخطط لها حين إطلاقها بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية “إعلان مساهمة مؤسسة الوليد للإنسانية في حملة أكبر اكتتاب خيري في العالم”.

ولم يذكر تقرير القناة الرسمية المبلغ الذي تبرعت به مؤسسة الوليد -المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال- إلا أنه بحسب بيانات أريبيان بزنس فهي لا تقل عن 50 مليون ريال.

وأطلقت حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري” يوم الخميس قبل الماضي (23 مارس/آذار 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك) وذلك في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحضور عدد من الأمراء السعوديين والوزراء وقيادات الجهات الشريكة لأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، والذي يهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن في المملكة.

وانطلقت حملة هذا العام بشعار “سهمك أخضر مدى الحياة” لتُحاكي في أسلوبها طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم، وتقدم مفهوم “السهم الرابح” بأرباح خيرية واجتماعية للإسهام في إسكان 3,500 أسرة شديدة الحاجة، وذلك من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية في توفير مبلغ مليار ريال مقسَّم على 100 مليون سهم طيلة أيام الشهر الفضيل، يتمكن خلالها المساهم من التبرع بقيمة تبدأ من 10 ريالات فقط.

منصة جود

تعتبر منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، يوم الأربعاء الماضي، أن حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري التابعة لمنصة جود الإسكان، تخطت مساء أمس الأربعاء حاجز 500 مليون ريال، متجاوزةً بذلك نصف القيمة المستهدفة للحملة، والبالغة مليار ريال في سابع ليالي الشهر الفضيل.

وجاءت هذه العطاءات منذ لحظة قرع الجرس في أول أيام الشهر الكريم، امتداداً لتدشين الحملة بدعم سخيّ من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقيمة150 مليون ريال، لتتوالى بعدها أشكال الدعم والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، وكبار المانحين، وأهالي الجود من عموم أفراد المجتمع.

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة إس تي سي (stc)، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وقناة إم بي سي (mbc) وقناة العربية للإعلانات.