سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أكبر اتفاقية بتاريخ قطر، استثمار 6 مليارات دولار في أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط بـ راس لفان

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت شركة قطر للطاقة يوم أمس الأحد عن قرار الاستثمار النهائي في مجمع للبتروكيماويات في راس لفان، بقيمة ستة مليارات دولار بالتعاون مع شيفرون فيليبس للكيماويات.

المجمع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط سيضم وحدة لتكسير الإيثان بقدرة 2.1 مليون طن من الإيثيلين سنويا، من المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2026، وسيجعل من قطر أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم/ مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الإيثيلين، إلى المثلين بفضل المجمع الجديد. 

مواصفات المجمع

  • يُتوقع أن مجمع راس لفان الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
  • يضم وحدة لتكسير الإيثان بقدرة 2.1 مليون طن من الإيثيلين سنويا.
  • سيبدأ الإنتاج في المجمع عام 2026.

قدرات إضافية

  • وحدتين لمشتقات البولي إيثيلين عالي الكثافة، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا.
  • شركة قطر للطاقة الحكومية ستمتلك 70% من المشروع فيما تمتلك شركة شيفرون فيليبس 30%. 
  • يمثل المشروع أكبر استثمار على الإطلاق لشركة قطر للطاقة، في قطاع البتروكيماويات في قطر.
  •  سيرتفع إنتاج البوليمر المحلي في قطر أيضا من 2.6 مليون طن إلى أربعة ملايين طن سنويا.
  • توسيع حقل غاز الشمال الذي سيزيد قدرة قطر على الإسالة، من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول عام 2027.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...