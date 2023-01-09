أكبر اتفاقية بتاريخ قطر، استثمار 6 مليارات دولار في أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط بـ راس لفان

أعلنت شركة قطر للطاقة يوم أمس الأحد عن قرار الاستثمار النهائي في مجمع للبتروكيماويات في راس لفان، بقيمة ستة مليارات دولار بالتعاون مع شيفرون فيليبس للكيماويات.

المجمع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط سيضم وحدة لتكسير الإيثان بقدرة 2.1 مليون طن من الإيثيلين سنويا، من المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2026، وسيجعل من قطر أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم/ مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الإيثيلين، إلى المثلين بفضل المجمع الجديد.

قطر للطاقة وشيفرون فيليبس يشيدان واحدة من أكبر وحدات تكسير الإيثان في العالم. ويُعد هذا أكبر استثمار في تاريخ قطر للطاقة في قطاع البتروكيماويات في قطر#قطر_للطاقة⁣ #قطر⁣⁣⁣ pic.twitter.com/8l7DwA0tGO — QatarEnergy (@qatarenergy) January 8, 2023

مواصفات المجمع

يُتوقع أن مجمع راس لفان الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

يضم وحدة لتكسير الإيثان بقدرة 2.1 مليون طن من الإيثيلين سنويا.

سيبدأ الإنتاج في المجمع عام 2026.

قدرات إضافية

وحدتين لمشتقات البولي إيثيلين عالي الكثافة، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا.

شركة قطر للطاقة الحكومية ستمتلك 70% من المشروع فيما تمتلك شركة شيفرون فيليبس 30%.

يمثل المشروع أكبر استثمار على الإطلاق لشركة قطر للطاقة، في قطاع البتروكيماويات في قطر.

سيرتفع إنتاج البوليمر المحلي في قطر أيضا من 2.6 مليون طن إلى أربعة ملايين طن سنويا.

توسيع حقل غاز الشمال الذي سيزيد قدرة قطر على الإسالة، من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول عام 2027.