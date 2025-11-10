أكبر إصلاح للمناهج الدراسية البريطانية يتضمن تمييز محتوى الذكاء الاصطناعي

سيُدرّس الطلاب في إنجلترا مهارات تمييز الأخبار الكاذبة والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ومواضيع الثقافة المالية، مثل وضع الميزانية والرهون العقارية، وأسعار الفائدة فضلا عن المواد الابداعية، في أكبر إصلاح شامل للمناهج الدراسية منذ أكثر من عقد بحسب ما أعلنته الحكومة البريطانية. وإلى جانب المهارات الأساسية سيتم تدريس مهارات كشف الأخبار الكاذبة، والمعلومات المضللة، والمحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي. وسيتم تقليص وقت الامتحانات بشكل طفيف، وإلغاء شهادة البكالوريا الإنجليزية (EBacc) لتشجيع دراسة مجموعة أوسع من مواد شهادة الثانوية العامة (GCSE) تتجاوز القيود الحالية. وتشمل الإصلاحات الإضافية تقييمات قراءة جديدة للصفين السادس والثامن لتحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي. يهدف ذلك إلى تزويد الطلاب بالمهارات العملية الأساسية في العصر الرقمي مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية الأساسية. دراسة المواد الإبداعية مثل الموسيقى والفنون.ونقلت بي بي سي عن نجم الغناء إيد شيران قوله “لولا التشجيع الذي تلقيته في المدرسة، وخاصة من معلم الموسيقى، لما كنت موسيقيًا اليوم، وتجاوز تعليمي الموسيقي مجرد التعلم والعزف. لقد ساعدني على استعادة ثقتي بنفسي، وكانت الموسيقى نفسها – ولا تزال – مهمة جدًا لصحتي النفسية.” يذكر أن الصناعات الإبداعية ساهمت بحوالي 124 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة المتحدة بين عامي 2023 و2025، وهو ما يُمثل حوالي 5.7% من إجمالي القيمة المضافة للمملكة المتحدة. وقد شهد هذا القطاع نموًا مُطردًا، بنسبة زيادة قدرها 6% منذ عام 2019، ويُوظف حوالي 2.4 مليون شخص. ويُعتبر قطاعًا عالي النمو، حيويًا للتوسع الاقتصادي للمملكة المتحدة، ويشمل مجالات مُتنوعة مثل إنتاج التلفزيون والسينما، والإعلان، والتسويق، والموسيقى، والقطاعات الإبداعية القائمة على التكنولوجيا (Createch). وتدعم الحكومة هذا القطاع من خلال استثمارات مُستهدفة وإعفاءات ضريبية لتعزيز الابتكار والنمو بشكل أكبر .