دشنت السعودية أكاديمية للتدريب لتطوير الكفاءات وتدريبها في مجال الأذاعة والتلفزيون لصناعة محترفين في جميع المجالات الإعلامية،مثل الإنتاج التلفزيوني،والإنتاج الإذاعي، والصحافة، والمسرح والسينما،بالإضافة إلى الإعلام الرقمي.

وتهدف الأكاديمية لتحقيق أهداف إعلامية فريدة، وصناعة نموذج ريادي، وإعداد كفاءات عالمية، بالإضافة إلى نشر الثقافة المهنية؛ وسط بيئة إبداعية مولّدة للابتكار والوعي الإعلامي والتميز، للوصول للتأهيل المتكامل، وصناعة محترفين في كافة المجالات الإعلامية، مثل الإنتاج التلفزيوني، والإنتاج الإذاعي، والصحافة، والمسرح والسينما، بالإضافة إلى الإعلام الرقمي، والاتصال الجماهيري، وتقديم الدراسات والاستشارات، من خلال أفضل الخبراء بالمجال الإعلامي.

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، أن الهيئة واكبت المشاريع التطويرية في مجال الإعلام، باعتبارها وسيلة إعلامية مؤثرة ترصد الحراك التنموي الهائل الذي تشهده البلاد، حيث تقودها رؤية 2030 التي صاغها عرَّاب الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف “الحارثي” خلال حفل تدشين أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب، وإطلاق خدمة البث الإذاعي الرقمي ” DAB”، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان الدوسري، أن عملية التطوير التي تنفذها الهيئة مستمرة تحت قيادة فريق مهني متجانس ومحترف.

وأشار إلى أن تطوير الكفاءات وتدريبها هو الحافز المهم لإطلاق أكاديمية هيئة الإذاعة والتدريب، مبيناً أنه تم التعاقد مع مؤسسات محلية ودولية لضمان مخرجات على المستوى المأمول، وأيضاً الاستفادة من تجارب الآخرين.

وبيّن أن خدمة البث الإذاعي الرقمي ” DAB” ستحدث نقلة نوعية في العمل الإذاعي، وستوفر البث على 16 إذاعة بدلا من واحدة فقط، وزيادة مساحة التغطية إلى 35 %، كما أنها ستقلص المصاريف التشغيلية وتكاليف الطاقة، ما يعني المحافظة على البيئة، وفتح فرص جيدة للمستثمرين في المجال الإعلامي.