أكاديمية محمد السادس لكرة القدم .. من هنا تخرج أوناحي والنصيري وغيرهما

قبل 12 عاما، افتتح عاهل المغرب الملك محمد السادس أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا الجديدة لدعم المهارات الواعدة في البلاد، وأتى المشروع ثماره في كأس العالم الأخيرة في قطر بحصول المغرب على المركز الرابع بعد أداء لافت.

ضم المنتخب الملقب بأسود الأطلس، الذي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي بكأس العالم، مجموعة واعدة من اللاعبين بعضم كان من خريجي الأكاديمية وأبرزهم يوسف النصيري، وعز الدين أوناحي، ونايف أكرد وأيضا الحارس الثالث أحمد رضى التكناوتي.

الإكاديمية بعد عدة إخفاقات

فتح المغرب الأكاديمية بعد سلسلة من الإخفاقات للكرة المغربية وغياب المنتخب عن كأسي العالم 2002 و2006، وخسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية في العام 2004 أمام تونس.

يقول المدير السابق للأكاديمية ناصر لاركيط إن “الأكاديمية تمثل أحد المفاتيح المهمة في نجاح المنتخب الوطني ضمن مونديال 2022″، مشيرًا إلى أن “الهدف الأساسي لهذا المشروع هو تمكين اللاعبين المغاربة الشباب من ممارسة كرة القدم كحرفة، وتزويد مختلف الفرق الوطنية الشابة والصغرى بطاقات للمنافسة على أعلى المستويات.”

جوهرة في تاج الكرة المغربية

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم ووصفها بأنها “جوهرة في تاج كرة القدم المغربية”، مؤكدًا على أنها “إحدى أنجح الأكاديميات الرياضية في العالم”.

قال الفيفا إن الأكاديمية “تضم بين جنباتها أحدث المرافق والمعدات التي تتوافق كلها مع معايير” الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

تضم الأكاديمية ملاعب كرة قدم مصممة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من قبل الفيفا تتنوع ما بين ملاعب بالعشب الطبيعي وآخرى بالعشب الصناعي وأيضا ملاعب ترابية، وقاعات لكمال الأجسام والعلاج الطبيعي، وحوض للمعالجة بالمياه المعدنية وعيادة طبية.

تكلف تدشين الأكاديمية التي أقيمت على مساحة 18 هكتارًا 140 مليون درهم مغربي أو ما يعادل 13 مليون دولار أمريكي.

دُشنت الأكاديمية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 60 طالبًا، وفق نظام تربوي يجمع بين الرياضة والدراسة. ويحصل خريجو الأكاديمية على درجة البكالوريا عند تخرجهم.

تستقبل الأكاديمية اللاعبين من سن 12 إلى 18 عامًا، ويقول لاركيط، الذي شارك في تأسيس الأكاديمية وأشرف على إدارتها من 2008 إلى 2014، إنه يُفترض أن تتوافر لدى اللاعب مهارات فنية ومؤهلات في اللياقة البدنية.

أضاف أن الأمر يتعلق “بنموذج مهيكل للغاية على غرار نوادي التدريب الفرنسية”.

النصيري والمربع الذهبي

قضى يوسف النصري مهاجم إشبيلية الإسباني أربعة أعوام في الأكاديمية بعد انضمامه إليها في العام 2011 قادمًا من نادي المغربي الفاسي. وتعاقد مع نادي إشبيلية في 2020 في صفقة بلغت 20 مليون يورو، وانضم إلى منتخب بلاده في أغسطس العام 2016.

سجل النصيري هدفين في مونديال قطر 2022 أحدهما في مرمى البرتغال الذي صعد فريقه إلى المربع الذهبي، ليرفع رصيد أهدافه في بطولات كأس العالم إلى ثلاثة أهداف بعدما سجل هدفا في مرمى إسبانيا في مونديال روسيا 2018.

أصبح النصيري بذلك أول لاعب مغربي يُسجل في نسختين متتاليتين من مونديال كأس العالم، وانضم إلى صدارة هدافي اللاعبين العرب بالمونديال.

أوناحي ولويس إنريكي

التحق لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي بالأكاديمية وهو في سن 15 عامًا قادمًا من مدرسة نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم. ولعب بالأكاديمية ثلاث سنوات قبل انتقاله إلى نادي ستراسبورج الفرنسي في العامم 2018.

يلعب أوناحي حاليًا مع نادي أونجيه الفرنسي بعقد يمتد حتى 2026. وانضم أوناحي للمنتخب الوطني في 2021.

قال عنه لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم “يا إلهي من أين أتى ذلك اللاعب؟! يلعب بشكل رائع… هذا الشاب لم يتوقف عن الركض فقد كنت أناقش هذا الأداء مع الطاقم، مذهل”.

أكرد مدافع وست هام

نايف أكرد مدافع وست هام الإنجليزي من أغلى الصفقات التي أبرمها النادي حيث بلغت صفقة انتقاله في 2022 قادمًا من نادي رين الفرنسي قرابة 30 مليون جنيه إسترليني.

انضم أكرد إلى الأكاديمية في 2011 قادمًا من النادي القنيطري ثم انتقل منها في 2014 إلى نادي الفتح الرباطي. وانضم إلى رين الفرنسي في العام 2020 قادمًا من ديجون، وشارك لأول مرة مع منتخب بلاده في 2016.