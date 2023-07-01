أقوى مكاسب لمؤشر ناسداك التكنولوجي منذ 40 عاماً

سجل مؤشر ناسداك التكنولوجي المركب أفضل مكاسب نصفية منذ عام 1983، بعدما تهافت المستثمرون على الشركات في المؤشر التكنولوجي الثقيل الذي يتوقعون أنه سيستفيد من نمو الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر 32 في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 مع إغلاق الأسواق يوم الجمعة، اليوم الأخير من شهر حزيران / يونيو. وبذلك سجلت بورصة ناسداك أقوى أداء لها منذ ذروة فقاعة الدوت كوم في النصف الثاني من عام 1999.

وقد تجاوزت أسواق الأسهم الأمريكية سلسلة من التحديات منذ كانون الثاني / يناير، بما في ذلك الاضطرابات بين البنوك الإقليمية، وسياسة حافة الهاوية في ما يتعلق بسقف الدين الحكومي، وأسعار الفائدة المرتفعة التي ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصناع السياسة النقدية الآخرين.

وكان أكبر المساهمين في انتعاش السوق حفنة من شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل: “آبل”، “أمازون”، “مايكروسوفت” “إنفيديا”، “ألفا بت”، “ميتا” و”تيسلا”.

وقد ارتفع سهم “آبل” أمس بنسبة 2,3% لتتجاوز القيمة السوقية للشركة 3 تريليونات دولار، لتصبح شركة الهواتف الذكية العملاقة أول شركة أمريكية تصل إلى قيمة سوقية تبلغ 3 تريليونات دولار، بعدما قفز سهمها بنسبة 46% في النصف الأول من العام 2023، وبذلك تتجاوز قيمتها السوقية وحدها القيمة السوقية لقطاعات مؤشر ستاندرد أند بورز للمرافق والعقارات والمواد مجتمعة، وفقاً لبيانات السوق من “داو جونز”.

وتضاعف سعر سهم شركة “إنفيديا” لصناعة الرقائق ثلاث مرات تقريباً منذ بداية العام.