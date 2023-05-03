أقوى زيادة في أعمال الشركات الإماراتية منذ نوفمبر 2021

ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة للشركات الإماراتية في نيسان / أبريل الماضي إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني / نوفمبر2021 ، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.

وأدى تحسن ظروف السوق وزيادة طلب العملاء إلى تحسين أداء المبيعات القوي. في الواقع، شهد ما يزيد قليلاً عن 30% من الشركات انتعاشا في الطلبات الجديدة منذ فترة الدراسة السابقة، مقابل 7% من الشركات شهدت انخفاضاً. وتركز التحسن في الطلب على السوق المحلية، حيث لم تسجل الشركات أي تغير في المبيعات الخارجية منذ نهاية الربع الأول.

وتحسنت ظروف الأعمال في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات بمعدل حاد ومتسارع في نيسان / أبريل.

واستجابت الشركات لذلك من خلال زيادة الإنتاج بشكل حاد، وزيادة مخزوناتها ومستويات التوظيف لديها. نشأ طلب العملاء المتزايد بشكل جزئي نتيجة الانخفاض القوي في أسعار البيع وهو أقوى تراجع مسجل منذ أيلول / سبتمبر 2020 وساعده عليه تراجع ضغوط التكلفة.

وأشار عدد من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن زيادة حجم الطلبات الجديدة كان مدعوما بزيادة عروض الأسعار الترويجية في شهر أبريل. في الواقع، تسارع معدل تخفيض أسعار البيع إلى أعلى مستوياته المسجلة في ما يزيد قليلاً عن عامين ونصف العام، حيث تطلعت الشركات إلى جذب المبيعات في ظروف السوق شديدة المنافسة. وقد ساعدت ضغوط الأسعار المعتدلة نسبيا على خفض أسعار البيع، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط وبأضعف وتيرة في ثلاثة أشهر.

وارتفع المؤشر للشهر الثالث على التوالي وبلغ 56.6 نقطة في أبريل من 55.9 نقطة في الشهر السابق، مدفوعاً بالطلبات الجديدة المتزايدة بسرعة، بجانب تراجع ضغوط التضخم، وفق ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في “إس أند بي غلوبال ماركت انتلجينس”.

وقال أوين: “ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الإماراتي للشهر الثالث على التوالي في شهر أبريل مع الاشارة إلى معدل توسع أقوى لالقتصاد غير المنتج للنفط، مدفوعا بالطلبات الجديدة المتزايدة بسرعة وتراجع ضغوط التضخم. وشجع الارتفاع الطفيف نسبياً في نفقات الأعمال عددا من الشركات على تقديم عروض ترويجية للأسعار، مما ساعد على زيادة المبيعات بمعدل هو الأكثر حدة منذ أواخر عام 2021. كما استفاد النمو من الجهود المبذولة لتحسين الخدمات، وساعد على التوسع القوي وتعزيز التسويق”.

وأضاف: “واصلت الشركات جهودها لزيادة القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى توسع قوي آخر في مخزون مستلزمات الإنتاج. كما شهدت أعداد الموظفين زيادة. وفي حين أن معدل خلق فرص العمل كان أبطأ من الرقم القياسي الأعلى في سبع سنوات المسجل في شهر مارس، إلا أنه ظل أقوى من متوسط الدراسة. وساعد الطلب المتزايد والتحسن السريع في القدرة الإنتاجية على زيادة الثقة نحو النشاط المستقبلي للشهر الرابع على التوالي ووصولها إلى أقوى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2022”.