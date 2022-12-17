أقصر رجل في العالم: تعرف على الإيراني أفشن الذي يبلغ طوله 65 سم

كشفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن هويّة أقصر رجل في العالم وهو الإيراني “أفشين قادر زاده” والذي يبلغ من العمر 20 عامًا، ويصل طوله 65.24 سم.

وقد حطّم أفشين الرقم القياسي السابق للكولومبي “إدوارد نينو هرنانديز” والذي يبلغ طوله 72.1 سم.

جرت فعاليات توثيق الرقم القياسي في دبي، بحضور مدير تحرير غينيس للأرقام القياسية «كريج جلينداي»، والمحكم المعتمد «كنزي الدفراوي»، مع مشاركة الدكتورة «بيندو ديفاراجان» الطبيب العام في مجموعة الأهلية الطبية.

موسوعة “غينيس” شاركت فيديو لأفشن على موقعها على تويتر، مع كتابة تعليق قالت فيه “حيوا أحدث أقصر رجل في العالم”

Say hello to the new shortest man in the world ? pic.twitter.com/pRS5uQNbSt — Guinness World Records (@GWR) December 15, 2022

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من هو أفشين زاده؟

يعتبر أفشين هو رابع أقصر رجل تحققه موسوعة غينيس للأرقام القياسية

ولد أفشين في قرية نائية في مقاطعة بوكان ، التي تقع في مقاطعة أذربيجان الغربية في إيران، ولم تكن حياته سهلة، ولد بوزن 6.5 كغم وظل بذلك الوزن حتى الآن.

في قرية نائية في مقاطعة ، التي تقع في مقاطعة أذربيجان الغربية في إيران، ولم تكن حياته سهلة، ولد بوزن 6.5 كغم وظل بذلك الوزن حتى الآن. لم يتمكن من الالتحاق بالمدرسة بسبب قصر طوله مما أثر سلبًا على تعليمه.

كافح من أجل معرفة القراءة والكتابة.

يتمتع بشعبية كبيرة بين سكان قريته، بسبب انه منفتح ولطيف للغاية.

أطلق سكان القرية عليه اسم “ محمد “، ويعيش في منزل متواضع، وتعمل اسرته بجهد، ويكافحون من أجل توفير ما يكفي لنفقات معيشته، والأدوية والعلاج.

“، ويعيش في منزل متواضع، وتعمل اسرته بجهد، ويكافحون من أجل توفير ما يكفي لنفقات معيشته، والأدوية والعلاج. لا يستطيع أفشين التنقل بمفرده، وفي أغلب الأحيان يصحبه أحد والديه، على الرغم أنه يستطيع المشي، إلا أنه يفضل أحيانا حمله.

من جهته قال مدير تحرير غينيس للأرقام القياسية “كريج جلينداي“:

“كان لي شرف لقاء آفشين وعائلته للتأكد من هويّة أقصر رجل بالغ في العالم بطول يعادل 65.24 سم محطّمًا الرقم السابق بفارق شاسع وإضافة اسمه ضمن قائمة الأقصر عبر التاريخ”.

وأضاف: ” هذا الرقم القياسي الأيقوني واحد من الأرقام المتعلقة بالجسد البشري وهي لحظة ستشكل نقطة فارقة في تاريخ حياة هذا الرجل الفتيّ”

أما أفشين فأشار إلى أنه يحب الاهتمام الذي يحصل عليه من الناس، حيث يعطيه شعورا جيدا، وأضاف أن حلمه هو أن يتمكن من مساعدة والده، متمنيا أن يساعده هذا الاعتراف العالمي من غينيس في تحقيق حلمه.