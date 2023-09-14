محمد علي by محمد علي

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

أفضل لاعب في العالم.. من هم المرشحون لجوائز ذا بيست 2023؟

محمد علي by محمد علي
من يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023؟
من يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست 2023، وذلك عن الموسم الرياضي الماضي.

واعتاد الفيفا في نهاية كل عام إعلان قوائم مرشحيه لجوائز الأفضل عن فئات اللاعبين، وحراس المرمى، والمدربين، واللاعبات، وأفضل حارسة مرمى، وأفضل مدرب/مدربة لفريق سيدات، وأفضل مشجع.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت لاختيار الأفضل في كل فئة بداية من اليوم الخميس، وحتى موعد الإعلان عن القوائم المختصرة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2023، 12 اسما.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست 2023

اللاعبالنادي
مارسيلو بروزوفيتشالنصر السعودي (إنتر ميلان سابقا)
جوليان ألفاريزمانشستر سيتي
كيفين دي بروينمانشستر سيتي
إيرلينغ هالاندمانشستر سيتي
رودريمانشستر سيتي
كيليان مبابيباريس سان جيرمان
إيلكاي جوندوغانبرشلونة (مانشستر سيتي سابقا)
فيكتور أوسيميننابولي
برناردو سيلفامانشستر سيتي
ليونيل ميسيإنتر ميامي (باريس سان جيرمان)
خفيتشا كفاراتسخيليانابولي
ديكلان رايسأرسنال (وست هام سابقا)
المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست 2023

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم ذا بيست 2023

اللاعبالنادي
ياسين بونوالهلال السعودي (إشبيلية سابقا)
تيبو كورتواريال مدريد
مارك تير شتيغنبرشلونة
إيديرسونمانشستر سيتي
أندري أونانامانشستر يونايتد (إنتر ميلان)
المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم ذا بيست 2023

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم ذا بيست 2023

اللاعبالنادي
بيب غوارديولامانشستر سيتي
لوتشيانو سباليتيمنتخب إيطاليا (نابولي سابقا)
سيموني إنزاغيإنتر ميلان
تشافي هيرنانديزبرشلونة
أنجي بوستيكوغلوتوتنهام (سيلتيك سابقا)
المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم ذا بيست 2023
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