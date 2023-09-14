أفضل لاعب في العالم.. من هم المرشحون لجوائز ذا بيست 2023؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست 2023، وذلك عن الموسم الرياضي الماضي.

واعتاد الفيفا في نهاية كل عام إعلان قوائم مرشحيه لجوائز الأفضل عن فئات اللاعبين، وحراس المرمى، والمدربين، واللاعبات، وأفضل حارسة مرمى، وأفضل مدرب/مدربة لفريق سيدات، وأفضل مشجع.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت لاختيار الأفضل في كل فئة بداية من اليوم الخميس، وحتى موعد الإعلان عن القوائم المختصرة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2023، 12 اسما.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست 2023

اللاعب النادي مارسيلو بروزوفيتش النصر السعودي (إنتر ميلان سابقا) جوليان ألفاريز مانشستر سيتي كيفين دي بروين مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي رودري مانشستر سيتي كيليان مبابي باريس سان جيرمان إيلكاي جوندوغان برشلونة (مانشستر سيتي سابقا) فيكتور أوسيمين نابولي برناردو سيلفا مانشستر سيتي ليونيل ميسي إنتر ميامي (باريس سان جيرمان) خفيتشا كفاراتسخيليا نابولي ديكلان رايس أرسنال (وست هام سابقا) المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست 2023

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم ذا بيست 2023

اللاعب النادي ياسين بونو الهلال السعودي (إشبيلية سابقا) تيبو كورتوا ريال مدريد مارك تير شتيغن برشلونة إيديرسون مانشستر سيتي أندري أونانا مانشستر يونايتد (إنتر ميلان) المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم ذا بيست 2023

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم ذا بيست 2023

اللاعب النادي بيب غوارديولا مانشستر سيتي لوتشيانو سباليتي منتخب إيطاليا (نابولي سابقا) سيموني إنزاغي إنتر ميلان تشافي هيرنانديز برشلونة أنجي بوستيكوغلو توتنهام (سيلتيك سابقا) المرشحون لجائزة أفضل مدرب في العالم ذا بيست 2023